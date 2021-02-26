Komşuda Pişer Bize de Düşer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Komşular bir insanın en yakınlarından biridir. Arkadaşlar ile samimi olunduğu kadar samimi olunan ve neredeyse aileden biri olan komşularımız vardır. Çevremizdeki kişiler güzel, büyük ve iyi şeyler elde edebilirler. Böyle zamanlarda çevremizdekilerin durumlarından bizlerde faydalanırız. Aynı şekilde çevremizdekiler de bizden faydalanır.

Komşuda Pişer Bize de Düşer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yakın çevremizde bulunan kişiler büyük, güzel ve iyi şeyleri elde edebilirler. Buna benzer durumlarda yakın çevremizden bizimde faydalanabilme imkanımız olur.

Komşuda Pişer Bize de Düşer Atasözünün Cümlede Kullanım Örnekleri

Ayten teyzenin kızı hastanede işe girmiş, artık işimiz düşerse yardımcı olur ne de olsa komşuda pişen bize de düşer.

Komşularımız kendilerine yeni bir iş kurdu hayırlı olsuna gidelim hem komşuda pişen bize de düşer.