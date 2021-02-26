Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Toplum hayatında komşuluğun yeri ve hakkı oldukça büyüktür. Komşuluk kültürümüzde çok önem verilen bir husustur. Birbirine yardım etme, paylaşım yapma, her sorunda yardım isteme konuları için komşuluk oldukça değerlidir. Deyimler ve atasözleri komşuluk ilişkileri geçmişten itibaren ne kadar önemli olduğunun anlatmaktadır.

Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır Atasözünün Anlamı Nedir?

Günlük hayatta Birbirine çok yakın şekilde yaşayan insanlar ihtiyaç duyduğu her anda komşularını yanında isterler. İnsan he işini yalnız halledemez olmakla birlikte başkalarının yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Geçmiş yıllardan beri düşünülen bir olgu komşuluğun toplumdaki önemini insanın nasıl biri olduğu komşularıyla olan ilişkilerinden anlaşılır cümlesiyle açıklamışlardır.

Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

En önemsiz şeyin yokluğu bile işlerin aksamasına neden olmaktadır. Bu nedenle komşu komşunun külüne muhtaçtır.