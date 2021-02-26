Komşu Ekmeği Komşuya Borçtur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İyi bir komşuluk ilişkisi topluma çok fazla şey katabilir. Aynı şekilde bireylere de doğru şekilde kurulmuş olan komşuluk ilişkiler çok fazla kazanç sağlayabilir.

Komşu Ekmeği Komşuya Borçtur Atasözünün Anlamı

Günümüzde sıklıkla duyabileceğimiz atasözlerinden biri olan "Komşu Ekmeği Komşuya Borçtur" atasözünün anlamı şudur; Eğer komşunuz size bir ikramda bulunursa yahut bir şey hediye ederse, siz de ona ikramda bulunmalı, hediye vermelisiniz.

Komşu Ekmeği Komşuya Borçtur Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Huzurlu ve mutlu toplumlarda iyi ve doğru komşuluk ilişkilerinin yeri oldukça büyük öneme sahiptir. Bu anlamda doğru bir komşuluk ilişkisi kurma konusunda öğüt veren "Komşu Ekmeği Komşuya Borçtur" atasözünün örnek cümle içinde kullanımı şu şekilde olabilir;

- Komşumuz bize bir tabak yemek göndermiş. Bizde ona tabağını dolu olarak göndermeliyiz. Çünkü "Komşu Ekmeği Komşuya Borçtur."