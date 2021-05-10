Kompresör Nedir Ve Ne İşe Yarar? Kompresör Çeşitleri Hakkında Bilgi

Kompresör, gazları ve havayı büyük bir basınçla sıkıştıran motorla çalışan bir makinedir. Daha bir tanımla ise, atmosferden elde edilen alınan havayı sıkıştırarak basıncın artmasını sağlayan bir alettir. Kompresör pnömatik çalışma sistemi ile basınçlı havanın gerekli olduğu ortamlara hava desteği sağlamak için kullanılan motorla çalışan bir makine çeşididir.

Kompresör Nedir?

Kompresörler itici güç olarak genellikle dizel, elektrikli ya da benzinli motor gibi enerjileri kullanarak mekanik enerjiyi basınç enerjisine dönüştürmeyi amaçlayan bir makinadır. Kompresör, hava basıncını arttırmak ve bir gaz sıvısını sıkıştırmak için pek çok uygulamada kullanılır.

Kompresör Ne İşe Yarar?

Kompresörler, havayı ve gazı sıkıştırmaya sağlayan motorlu bir makinadır. Hava Kompresörü ile sıkıştırılan hava günlük hayatta pek çok farklı alanda kullanılır. Günlük hayatta arabaların lastiklerini şişiren alet de hava kompresörüdür. Bu kompresörlerin çalışma sistemi ise, pnömatiktir.

Kompresörlerin boyutları farklı farklıdır. Mekanik hareket gereken her yerde kompresörler kullanılabilir. Kompresörden elde edilen enerji ile makine çalıştırmak, teorik olarak elektrikli makine çalıştırmaktan daha pahalı ve zor bir dönüşümü ifade eder. Ama elektriğin istenilen yüksek voltajla elde edilemediği ya da yetersiz voltaj elde edilmesi sonucunda işletmelerde kompresör kullanımına ihtiyaç duyulan gücü üretmeye yardımcı olur.

Kompresörler küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar pek çok alanda kullanılır. Küçük işletmelere ise, lastik değişimi yaptırdığınız lastikçilerin lastiklere hava basmak için kullandığı makineler örnek verilebilir. Aynı zamanda büyük şirketlerde de boyama fırınlarında çalışan robotlar ve tabancalar da kompresör havasından güç alarak çalışır.

Kompresör Çeşitleri Hakkında Bilgi

Kompresörler pozitif deplasmanlı kompresörler ve dinamik kompresörler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar ise;

Dinamik tip kompresör: Dinamik tip kompresörler de kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar ise; Santrifüj Kompresör ve Eksenel Kompresördür.

Pozitif Deplasman Tipi kompresör: Pozitif deplasman tip kompresör de ikiye ayrılır. Bunlar ise, Döner Kompresör ve Pistonlu (Pistonlu) Kompresördür.