Kompozit nedir ve ne işe yarar? Kompozit nerelerde kullanılır ve özellikleri nelerdir

İnsanoğlu yaşadığı her dönemde her alanda gelişme göstermiş ve birikerek ilerlemiştir. Özellikle sanayi ve bilimin ilerlemesi sayesinde bu alanlar daha da gelişmiş ve bugünkü halini almıştır. Bu alanlarda kullanılan malzemelerde dönemin şartlarına göre değişiklik göstermiş ve ihtiyaca göre çeşitli özelliklerde üretimleri sağlanmıştır.

İnşaat sektörü, savunma sanayi, otomotiv sektörü, ulaşım sektörü gibi birçok dal da o dönemin talepleri karşısında özelliklerine göre malzemeler üretilmiştir. Bazen malzemenin büyüklüğü önem göstermiş, bazen işlevi, bazen malzemenin şekli önemli olmuş, bazen ise yapısı ve sağlamlığı. Talepler tamamen ihtiyaca göre belirlenmiştir. Ancak her dönem en önemli olan şey malzemenin yapısı ve sağlamlığı olmuştur. Bu sayede atmosferden uzaya gidilebilmiş, sağlam yollar, binalar, kaleler, gökdelenler inşa edilebilmiştir. Sağlam bir malzeme elde etmenin en iyi yollarından birisi ise kompozittir.

Kompozit Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kompozit kelime anlamı olarak iki ya da daha fazla parçadan oluşan yeni bir madde olarak ifade edilebilir. Farklı biyolojik ve kimyasal özellikler taşıyan en az iki malzemenin birleştirilmesiyle meydana gelen daha dayanıklı ve daha sağlam olan yeni malzemeye kompozit denir. Malzemeler çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak birleştirilebilir. Bu yöntemlerden bazıları eritme ve kaynatmadır.

Kompozitin en büyük amacı tek başına çok daha az sağlamlığı bulunan malzemelerin, birbirleriyle birleştirilmesi sonucunda daha sağlam ve daha dirençli bir malzeme elde etmektir. Bu birleştirmeyle sağlamlığın yanı sıra hafiflik, esneklik ve maliyet unsurları da oluşur. Kompozit malzemeler Matris malzemeye göre ve takviye edici malzemeye göre iki sınıfa ayrılır.

1- Matris Malzemeye göre Kompozit Malzemeler

Ana malzemeleri metal ve alaşımlı metallerdir. Bu tekniğe göre seramik, polimer ve metal malzemeler oluşturulabilir. Bu sayede malzemeye çeşitli özellikler kazandırılabilir. Bu özelliklerden bazıları ise aşınmaya, yüksek sıcaklığa, gerilmeye ve kırılmaya daha çok dayanaklı olmalarıdır. Ayrıca elektriksel olarak yalıtkan bir özellikte taşıyabilirler. Matris malzemeye göre komğozit malzemelere örnek olarak polimer, metal ve metal alaşımlı, seramik esaslı malzemeler gösterilebilir.

2- Takviye Edici Malzemeye Göre Kompozit Malzemeler

Kompozit malzemelere takviye edici malzeme eklenerek elde edilir. Bu maddeler ise elyaf takviyeli kompozitler, parçacık takviyeli kompozitler, tabakalı kompozitler ve kurma kompozitler olarak ayrılır. Genel olarak kullanım amacı malzemenin fiyatını düşürmektir. Takviye edici malzemeye göre kompozit malzemelere örnek olarak çelik, karbür, aramid, naylon gösterilebilir.

Kompozit Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Nelerdir?

Kompozit sayesinde, oluşturulan yeni malzemelere çeşitli özellikler kazandırılırken, bu malzemeler birçok alanda kullanılır. Uzun ömürlü, dayanıklı ve işlevsel olması nedeniyle sanayinin ve bilimin her dalında tercih edilir. En çok tercih edildiği alanları şu şekilde sıralayabiliriz.

Uzay Teknolojisi ve Havacılık:

Uçaklarda türbin kanatları, Kompresör kanatları, gövde, iç donanım ve helikopter parçalarında.

İnşaat Sektörü

Ses ve ısı yalımında, soğuk hava depolarında, inşaat kalıplarında, otobüs duraklarında.

Otomotiv Sektörü

Dikiz aynaları, cam sileceği, otomobil gösterge paneli, otomobil kaportası, pedallar, filtre kutusu, hava giriş manifoldu ve otomobil yan gövde iskeletinde.

Ulaşım Sektörü

Traktör kaporta ve kabininde, oturma biriminde, gösterge paneli, bagaj parçalarında, havalandırma kanatlarında, konteynır tabanında, teleferik ve trenlerde.

Sağlık Sektörü

Ortopedide kırık kemik onarımında bağlantı sistemi olarak, diş dolgusu malzemelerinde, diş köprüsü tedavilerinde.