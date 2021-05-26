Kompozisyon Nedir? Türkçe Kompozisyon Nasıl Yazılır? Kompozisyon Kuralları Ve Örnekleri

Kompozisyon kavramı mimarlıktan güzel sanatlara, müzikten edebiyata kadar olan pek çok farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu bakımdan pek çok insanın anlamını merak ettiği kavramlar arasında yerini almaktadır.

Kompozisyon Nedir?

Edebiyatta kullanılan kompozisyon kavramı, düşünce ve duyguları düzgün bir biçimde sıralama ve ifade etmeyi öğrenmek gayesi doğrultusunda yapılan bir düzyazı çalışması olarak ifade edilir. Kompozisyon en az üç bölümden meydana gelir buna göre: giriş, gelişme ve sonuç. Bu bölümlerden her biri ise en az bir paragraftan meydana gelir.

Türkçe Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Türkçe kompozisyon nasıl yazılır sorusu en fazla sorulan ve cevabı çok fazla merak edilen sorulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe kompozisyon yazımı giriş, gelişme ve sonuç şeklinde gerçekleştirilir.

Kompozisyonda giriş diğer bir tabiri ile serim bölümü: Verilmiş olan bir konuyu açıklayabilmek amacıyla önce açıklanması gerekli olan düşünce belirlenir ve belirlenmiş olan bu düşünce giriş bölümünde ifade edilir. Giriş bölümde sadece açıklanması gerekli olan düşünce ifade edilir. Bu bölümde herhangi bir örnek verilmez ve açıklamada bulunulmaz. Giriş bölümünde kısa ve öz bilgi verilmesinin gerekliliği söz konusudur.

Gelişme Diğer tabiri ile düğüm bölümü: Gelişme bölümünde, giriş bölümünde belirtilmiş durumda olan düşünce geniş bir biçimde açıklanır. Gelişme bölümünde örnek verilmesinin gerekliliği söz konusu ise örnek verilir. Fakat verilecek olan örnekte örneğin diye başlanılmaz ve örneğin sözcüğü kullanılmaz.

Verilen örneğin birden fazla sayıda olmaması gerekir. Gelişme bölümü bir paragraftan fazla olabilir. İlk paragrafta anlatılmış olan konunun devamı gibi olup daha geniş ve açıklayıcı bir niteliğe sahip olması gerekmektedir. Gelişme bölümünün giriş ve sonuçtan daha çok yazılmasının gerekliliği söz konusudur. Bu bölümde konuların daha fazla açılması gerekmektedir. Yani bu bölümde konu ayrıntılarıyla anlatılır. Gelişme bölümü esasında "Ne olacak?" diye merak edilen bölüm olma niteliği barındırmaktadır.

Sonuç diğer tabiri ile çözüm bölümü: Bir kompozisyondaki sonuç bölümünde, giriş ve gelişmenin ortak düşüncesi bir başka ifadeyle ana düşünce yazılır. Sonuç bölümü yazılı anlatımın diğer kısa bölümünden biridir. Sonuç bölümünde de dikkat edilmesi gerekli olan en önemli özellik fazla ayrıntıya girmemek olmaktadır. Bu bölümünde kısa ve öz olması önemlidir. Bu bölüm çıkarılmış olan ana düşünceyi anlatır ve giriş ve gelişme bölümünden daha kısa bir şekilde yazılmalıdır.

Kompozisyon Kuralları ve Örnekleri

Kompozisyon yazarken dikkat edilmesi gerekliliği söz konusu olan belli başlı kuralların varlığı söz konusudur. Bunlar:

- Yazılacak olan kompozisyonun çizgisiz A4 kâğıdına yazılması gerekir.

- Kompozisyon yazılacak olan A4 kâğıdının sağ tarafından 1,5 cm, üstünden ve sol tarafında 3 cm, alt tarafından ise 2,5 cm boşluk bırakılmasına dikkat edilmelidir.

- Kompozisyonda belirlenecek olan başlığın tam ortadan hizalanması ve tüm harflerin yahut kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

- Paragraflara başlanırken 3 cm boşluk bırakılmalı ve bu boşluk tüm paragraflarda eşit bir şekilde olmalıdır.

- Kompozisyondaki bütün satırların yazımı ve aralarında bulunacak olan boşlukta aynı şekilde olması gerekmektedir. Var olan bütün yazım kuralları kompozisyon yazımı içinde geçerli olmaktadır.

1- Milli Kültür İle Alakalı Kompozisyon Örneği

Milli kültür bizim üzerinde yaşadığımız bu topraklar üzerinde

yaşam sürecimizin ve bizim hayata bakış açımızı bize ait olan

gelenek ve görenekleri ortaya koyan en güzel unsurlardır.

Milli kültür bizleri biz yaban ögelerin temelini oluşturur.

Çağımızda milli kültür ve ögelerimize sahip çıkılmaması oldukça acı bir olaydır. Bizim yozlaşmaya ve bu halkın daima hakimiyet sahibi olabilmesi bizim bir toplum olarak yok olmamamız için görenek ve geleneklerimize sahip çıkmamız gerekir. Dilimizi dünyada daha yaygın bir hale getirmeli, aile kültürümüzü tüm bireyler arasında yaygınlaştırmalıyız.

Unutulmaması gereken husus milli kültürün bir ağaç gibi olduğudur.

Kökü ve gövdesi ne kadar kuvvetli tutulursa o kadar güçlü bir millet haline geliriz.

2- Dil İle Alakalı Kompozisyon Örneği

Bir toplumun temellerinin kuvvetli olabilmesi için en

önemli unsurlardan biri olan dil ve mevcut durumdaki dili geliştirmek

ve korumak üzerimize düşmekte olan en önemli görevlerden biridir.

Türk Dilinin önemini ilk kez olarak Atatürk'ün

Türk Dil Kurumunu kurmasıyla beraber ne kadar

önem taşıdığını bize aşılamak için çaba göstermiş bir milletin

ancak kuvvetli ve herkes tarafından kabul görmesiyle güçlü bir millet haline gelebileceğimizin farkına varmamız gerekmektedir.

Bir toplumun var olabilmesi için dilinin herkes tarafından yeterli değeri görmesi gerekmektedir. Diğer dillerden dilimize olan müdahalelere karşı uyanık olmalıyız. Dilimizin asimile olmaması adına yabancı sözcüklerin girişine ve ülkemiz sınırları içerisinde kullanılmasına karşı kontrollü ve dikkatli olmalıyız.

Türk dili toplumumuzun var olması anlamına gelir. Dini inançlarını yitiren bir millet yok olmaya mahkum olmuştur. Bundan dolayı Türk Dilimizi muhafaza etmeli ve onu dünya dilleri arasında layık olduğu önemli yere taşımalıyız.