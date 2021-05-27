Kompost Nedir? Kompost Gübre Nasıl Yapılır Ve Kullanılır?

Kompost yapımında kullanılacak malzeme seçimi oldukça önem taşır. Çünkü bazı maddelerin kesinlikle komposta eklenmemesinin gerekliliği söz konusudur. Bunlar ise, yağlı yiyecekler, çay ve kahve poşetlerinin yanı sıra plastik içerikli malzemelerdir.

Kompost Nedir?

Kompost, esas itibariyle her çeşit organik nitelikteki atığın bir araya getirilmesiyle birlikte, çürütülmesi neticesinde elde edilen doğal bir gübreleme yöntemidir. Her yıl binlerce çeşit gıda maalesef çöpe atılıyor. Bu organik atıkların değerlendirilerek yararından faydalanmanın en iyi yönlerinden biri bu ürünlerde kompost yapmak olmaktadır.

Bu bakımdan kompost yapmak evde bulunan gıda atıklarını değerlendirmenin en pratik ve mükemmel yollarından biri olmaktadır. Kompost gübre, toprağın su tutma kabiliyetini ve verimini arttırmakla birlikte gıda atıklarının çöp olmasının da önemli ölçüde önüne geçmektedir.

Kompost Gübre Nasıl Yapılır ve Kullanılır?

Kompost gübre, yenebilir nitelikteki bir takım atıkların, ağaç, yaprak ve dal parçalarının çürütülmesi, öğütülmesi neticesinde elde edilen doğal gübreye deniyor. Büyük boy bir kovaya veya çöp kutusuna delikler açılır. Kutunun içine sinek ve böceklerin girmesini önlemek için kovanın içine sinek teli gerilerek, delikle içeriden kapatılabilir. Kompost yapma aşamasında biri yeşil, diğeri kahverengi, iki türlü malzeme kullanımı söz konusudur.

Azot sağlayan yeşil malzemeler, yeşil yapraklar, meyve ve sebze atıkları, yumurta kabukları, taze otlar, çay atıkları ; kahverengi malzemeler ise kuruyemiş kabukları, kuru yapraklar, dal ve ağaç kabukları, çam iğneleri, talaş, saman ve saplardan oluşabilmektedir. Kompostun içinde çoğu zaman yarı yarıya bir oran tercih edilmektedir. Ayrıca çürümeyi hızlandırmak amacıyla yeni kesilmiş ot ve su da kullanımına gereksinim söz konusudur.

İlk olarak yeşil ve kahverengi malzemeler karıştırılır. Bu karışım esnasında ıslaklığın dengelenmesi önemlidir. Bu sebeple kompostun hazırlanmasında belirli bir oranda ıslaklığa gereksinim vardır. Hazırlanmış olan kompost böceksiz, kokusuz, verimli bir toprak görünümüne ulaştığında hazır hale gelmiş olur. Elde edilen kompost gübre bahçe veya saksı toprağına ilave edilerek kullanılır ve bu sayede bahçe ve saksı toprağının bitki gelişimi için elverişli bir nitelik kazanmasına katkı sağlar.