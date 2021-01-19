Komponent nedir? Komponent ne demek? Komponent TDK kelime anlamı

Komponent, sözlük yapısı itibariyle herhangi bir bileşiği ya da karışımı oluşturmak üzere ortaya atılan unsurların veya elementlerin oluşumu olarak ortaya çıkmaktadır.

Komponent Nedir?

Komponent, kimya alanında, tıp bölümünde, elektronik bileşenlerde ve daha birçok yerde farklı biçimlerde ayrı işlevler dahilinde kullanılmaktadır. Kimya alanında bileşen modülü ile karşımıza çıkmaktadır. Fiziki kimyasal tepkimelerde bir özdeliği bulunan ve buna ilaveten oluşturulmuş olan kimyasal tepkimeye verilen tepki olarak da ifade edilebilmektedir.

Bu yüzden komponent, kimyasal karışım elementleri yer alan her bir molekül parçasını temsil etmek için kullanılmaktadır. Veterinerlik üzerinde de bir anlam barındıran komponent, katkı maddeleri dahilinde oluşturulan üretim ve kullanım maddesidir. Tıp bölümünde ise komponent sözcüğü bileşen olarak nitelendirildiği için yapıyı oluşturan her tür parçaya verilen ad olarakta bilinmektedir.

Komponent Ne Demek?

Komponent sözcüğü Latince kökenli bir tıbbi terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında ses sistemlerin tamamlayıcı parçası olarak da bilinmektedir. Komponent kelimesi, bir cismi veya bir maddeyi bir araya getirmek, birbirine katmak ya da düzen haline getirmek anlamlarına da gelmektedir.

Ses hoparlörinin iletkenliğini arttırmak üzere de kullanım göstermektedir. Bu hoparlör türü kapı tipi olarak bilinmekte ve komponent özelliğine sahip sistemler bas yapısı ile ön plana çıkmaktadır.

Komponent TDK Kelime Anlamı?

Komponent TDK sözlüğünde Latin alfabesinde yer almakla birlikte, tıp terimleri içinde de yer almaktadır. Komponent sözcüğü, Türkçe karşılığı olarak bileşen ya da parça anlamlarına gelmektedir. Bileşkeyi oluşturmak üzere ortaya atılan kuvvet parçalarının her biridir.