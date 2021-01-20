Kompanzasyon nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Kompanzasyon çeşitleri hakkında bilgi

Mevcut olan enerjinin kalitesini arttırmak ve daha ekonomik yollar konusunda pek çok araştırma gerçekleştirilmektedir. Özellikle elektriğin santrallerden üretilmesinden tüketiciye ulaşana kadar, belli başlı bazı çalışmalar gerçekleşir. Bu çalışmalarda kayıp maksimum derecede azaltılması istenmektedir. İşte bu noktada kompanzasyon devreye girer. Şimdi kompanzasyonu ne olduğuna bakalım ve tanımını yaparak öğrenmeye çalışalım.

Kompanzasyon Nedir?

Genel tanımı itibariyle kompanzasyon teknik açıdan; Endüktif ve kapasitif etki ile beraber, voltaj ile akım arasındaki faz kaymasını sıfıra yakın bir oranda tutma işlemine kompanzasyon denmektedir. Böylece daha ekonomik bir enerji sağlarken elektrik santralleri üzerinden yapılan üretim ile tüketici arasında daha ekonomik bir çözüm elde edilir. Bu doğrultuda pek çok farklı faydası ile beraber günümüzü kompansasyon enerji üretimi ve tüketimi noktasında büyük bir öneme sahiptir.

Kompanzasyon Ne İşe Yarar?

Özellikle elektrik açısından ve enerji konusunda verimin artması için kompozisyon çok önemli bir göreve sahiptir. Aynı zamanda şebekenin reaktif güçten etkilenmemesi adına depolama görevini üstlenir. Bu doğrultuda indüktif sistemin giriş kısmına bir kompanzasyon kondansatör bağlanmaktadır. Böylece reaktif güç şebekeye verilmeden kondansatör kapsamında depolama gerçekleşir. Paralel olarak yapılan birçok farklı teknik yöntemle, enerji bireysel ya da pek çok sanayi ile farklı iş sektörleri adına, daha verimli şekilde iletim olanağı sağlayacaktır.

Kompanzasyon Nasıl Yapılır?

Kompanzasyon kullanılan kondansatör depolama sistemi üzerinden ele alınmaktadır. Özellikle günümüzde şebekelerin abonelerin güçlerinde ciddi bir artış söz konusudur. Bu doğrultuda reaktif yükler zaman içerisinde artış gösterir ve şebekenin doğal olarak katsayısı düşer. Kompanzasyon ise kullanılan kondansatör depolama sistemi ile beraber bunu minimum seviyeye çeker.

Bu açıdan indüktif sistem giriş bölümüne bir kompozisyon kondansatör bağlanarak, reaktif güç şebeke kısmına aktarılmadan depolama işlemi sağlanır. Böylece daha aktif ve verimli bir şekilde elektrik iletimi gerçekleşmektedir. Akım trafosu, sigorta, kontaktör, tristör, şönt reaktör ve reaktif role gibi temel elemanları kullanılarak kompanzasyon yapılmaktadır.

Kompanzasyon Çeşitleri Hakkında Bilgi

Daha verimli bir enerji elde edebilmek için birçok farklı kompanzasyon çeşit bulunmaktadır. Bu durum amaca ve özelliklere bağlı olarak kullanılır ve değişkenlik gösterir.

- Bireysel kompanzasyon

- Grup kompanzasyonu

- Merkezi kompanzasyon

Her üç sistemin de avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.