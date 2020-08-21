Kompakt ne demek? Kompakt nedir? Kompakt TDK kelime anlamı

Kökeni Fransızca olan kompakt kelimesi Türkçede iki değişik anlam üzerinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Her iki anlamı üzerinden de Türkçede yaygın değerlendirilen sözcükler içerisinde bulunuyor. Genel olarak TDK üzerinden daha çok, ‘sıkı ve yoğun’ anlamları eşliğinde değerlendirilir.

Kompakt Ne Demek?

Farklı anlamları ile beraber kompakt kelimesini Türkçede farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

- Sıkı ya da yoğun

- Yapı ve dekorasyon

Bu anlamları kapsamında amaca uygun şekilde değişik yerlerde değerlendirebilirsiniz.

‘’Binanın kompakt bir görünümü bulunuyor.’’

Bu cümle içerisinde binanın dekoratif ve düzgün bir görünüme sahip olduğu anlatılmaktadır.

‘’Yapı oldukça kompakt olmuş.’’

Bu cümlede ise herhangi bir yapının sıkı ve yoğun şeklinde yapıldığını anlatmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde her iki anlamı üzerinden de kullanabilir ve amaca uygun şekilde değerlendirilebilir. Buna uygun eş anlamlı sözcükleri olsa dahi daha çok kompakt kelimesi cümlede daha güçlü bir etki yaratmaktadır.

Ancak Türkçede daha çok genelde sıkı ve yoğun anlamları üzerinden ele alınan bir kelime olduğunu söylemek mümkün. Tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Aynı zamanda değişik yazılı kaynaklarda ve makale ile beraber pek çok yerde karşılaşıldığı zaman, bu kelimenin anlamı üzerinden cümle daha iyi idrak edilebilir.