Komodin ne demek? Komodin kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Komodin kelimesi Türkçeye İtalyanca üzerinden geçmiş ve yerleşmiş olan sözcüklerden biridir. Özellikle birçok kişinin bildiği gibi evin önemli eşyaları içerisinde yer alır.

Komodin Ne Demek?

Başucuna konan ve küçük dolap anlamına gelen eşya komodin olarak bilinmektedir. Özellikle genelde evin yatak odalarında yatağın başucunda yer alır.

Komodin Kelimesinin Anlamı Nedir?

Küçük çekmeceleri olan ve eşyaların yerleştirildiği küçük dolap komodin olarak ifade edilmektedir. Başta yatak odası olmak üzere birçok farklı odada kullanılabilir portatif bir dolaptır.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit komodin, başucuna konan küçük dolap anlamına gelmektedir. Özellikle küçük yapısı ile ve fonksiyonel tasarımı eşliğinde, yatak odalarında yatağın başucunda daha çok kullanılır. Aynı şekilde yazılışı ve okunuşu üzerinden komodin olarak ele alınır. Tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.