Komodin ne demek? Komodin kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Uzmanlar tek tek açıkladı Altında kritik tarih...Uzmanlar tek tek açıkladı! Altında kritik tarih...#Altın Fiyatları
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Meclis yeni yasama yılına başladı Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştirMeclis yeni yasama yılına başladı! 'Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir'#TBMM
Tepki çeken olayda yeni gelişme O kaymakam, öğretmenden özür dilediTepki çeken olayda yeni gelişme! O kaymakam, öğretmenden özür diledi#Artvin
Akın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor 7 milyonu geçtiAkın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor! 7 milyonu geçti#Antalya
Belediye başkanlığı görevinden alınmıştı Salmana bir dava dahaBelediye başkanlığı görevinden alınmıştı! Salman'a bir dava daha#Yalova
Bir yıl sonra bile görülüyor... Ağır geçiren de hafif geçiren de risk altındaBir yıl sonra bile görülüyor... Ağır geçiren de hafif geçiren de risk altında#Uzun Covid
Bu haykırışa yürek dayanmaz Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördümBu haykırışa yürek dayanmaz! 'Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm' #Ekvador
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Komodin ne demek? Komodin kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Komodin
Komodin ne demek Komodin kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Her evin en önemli eşyaları içerisinde komodin gelmektedir. Bunun hangi eşya olduğu ise merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Peki, komodin ne demek? Komodin kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Komodin kelimesi Türkçeye İtalyanca üzerinden geçmiş ve yerleşmiş olan sözcüklerden biridir. Özellikle birçok kişinin bildiği gibi evin önemli eşyaları içerisinde yer alır.

Komodin Ne Demek?

Başucuna konan ve küçük dolap anlamına gelen eşya komodin olarak bilinmektedir. Özellikle genelde evin yatak odalarında yatağın başucunda yer alır.

Komodin Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Küçük çekmeceleri olan ve eşyaların yerleştirildiği küçük dolap komodin olarak ifade edilmektedir. Başta yatak odası olmak üzere birçok farklı odada kullanılabilir portatif bir dolaptır.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit komodin, başucuna konan küçük dolap anlamına gelmektedir. Özellikle küçük yapısı ile ve fonksiyonel tasarımı eşliğinde, yatak odalarında yatağın başucunda daha çok kullanılır. Aynı şekilde yazılışı ve okunuşu üzerinden komodin olarak ele alınır. Tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#TDK#Komodin