Komisyon nedir, nasıl hesaplanır? Komisyon ne kadar alınır?

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Komisyon ifadesi birçok kişinin kullandığı bir kelimedir. Hatta bu kelimeyi neredeyse her insan bir kere bile olsa kullanmıştır. Yani komisyon kelimesi günlük hayatın içerisinde yer alan kelimeler arasında yer almaktadır.

Komisyon Nedir, Nasıl Hesaplanır?

​​​​​​Komisyon, belirli bir iş yapıldığı zaman belirli bir miktar para veya malın alınması anlamına gelmektedir. Bundan dolayı bir iş yapan kişi yaptığı iş karşılığında komisyon almaktadır. Komisyon kelimesi birçok alanda kullanılmaktadır. Yani bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Komisyon ifadesi en çok emlak alanında kullanılmaktadır. Emlakçılar ev sattıklarında veya kiraladıklarında ev sahibinden komisyon alırlar. Bu komisyon emlakçının cebine girmektedir. Tabi komisyon rastgele alınmaz. Bunun için önceden anlaşmak gerekmektedir.

Komisyon alacak kişi yaptığı iş karşılığında belirli bir miktar para talep edebilir. Bunun yanında para değil de yüzdede talep edebilir. Örneğin arabasını satmak isteyen biri bu işi aracı ile yapabilir. Aracı olan kişi arabanın değerinde satılması karşılığında %5 komisyon isteyebilir. Araba sahibi bunu kabul ederse eğer satış sonrası komisyoncuya bu yüzdeye göre ödeme yapacaktır.

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Komisyon Ne Kadar Alınır?

Komisyon alacak kişinin ve komisyon verecek kişinin aralarında anlaşmaları gerekmektedir. Anlaşma olmadığı takdirde önemli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı yapılan iş her ne olursa olsun komisyon miktarı ve şekli önceden belirlenmelidir. Aksi halde ciddi sorunlar ortaya çıkacaktır.

Birçok insan komisyon alarak geçimini sağlamaktadır. Tabi bu işin yasal bir şekilde yapılması gerekmektedir. İş yapan kişi bu iş karşılığında alacağı komisyonu karşı tarafa söyler. Eğer karşı taraf bu komisyonu çok bulursa anlaşmayı kabul etmez veya orta yolda buluşma yoluna gidilir. Sonuç olarak iki taraf anlaşırsa eğer iş bitimi komisyon verilir.

Komisyonun yararlı tarafları da bulunmaktadır. Örneğin birinden haklı olarak alacağı olan bir kişi yasal yollara başvurarak avukata gidebilir. Ancak kişinin avukata verecek parası bulunmayabilir. Bu durumda avukata parayı alırsa eğer veya herhangi bir miktar komisyon teklif edilebilir. Böylelikle hem komisyon alan hem de veren kişi bu durumdan kazançlı çıkacaktır. Buna benzer birçok farklı durumda komisyon ifadesi devreye girmektedir.