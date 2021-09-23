Komiser yardımcısı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Komiser yardımcısı olma şartları ve maaşları

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Farklı rütbeler ve mertebeler dahilinde polislik devam etmektedir. Bunlar arasında komiser yardımcılığı çok önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Çünkü komiser yardımcılığı üzerinden doğrudan başlamak şartıyla daha yüksek mertebeleri elde etmek oldukça mümkün bir hale gelmiştir.

Komiser Yardımcısı Nedir?

Çeşitli yollar ile polis olmuş kimselerin zaman içerisinde deneyimlerine ve siciline bağlı olarak kazandığı rütbe komiser yardımcısıdır. Bazı kişiler normal polis olması ile birlikte zamanla rütbe atlarken bazıları ise doğrudan komiser yardımcısı olarak göreve başlar. Önemli sorumlulukları ve görevleri ile birlikte, komiser yardımcısı polis teşkilatının en önemli rütbelerinden bir tanesidir. Teşkilatın departmanlarına bağlı olarak komiser yardımcısı, dışarıda ya da içeride çeşitli görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Komiser Yardımcısı Ne İş Yapar?

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Komiser yardımcısı öncelikli olarak polis teşkilatının düzenli bir şekilde işlemesi için asayiş görevini tamamlar. Aynı zamanda polislerin denetlemelerini gerçekleştirir. En önemlisi komiser yardımcıları karakollarda görevini gerçekleştirirken, komiser ile birlikte polislik mesleğini en etkin biçimde icra eder.

Komiser yardımcısının ana görevi kontrolü altında tutmak, korumak ve asayişi düzenlemektir. Kademe ve kıdeme bağlı olarak diğer polislerden ayrılırlar; bu ayrılmaya göre görev ve sorumlulukları da farklılık gösterir. Aynı zamanda ilgili doküman ve dosyalar üzerinden gerekli dosyalama uygulamalarını da yapar. Polis teşkilatının en önemli rütbeleri içerisinde komiser yardımcısı da yer alır.

Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur?

Komiser yardımcısı olabilmek için çeşitli yollar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi polis akademisinde yatılı okumaktır. Ancak eğitim görebilmek için 4 senelik üniversite mezunu olmak ve KPSS puanının en az 70 olması gerekmektedir. Tabi ki aşırı talep olduğundan dolayı KPSS puanının 70'in üzerinde olması sıralamada kişiyi öne çıkarır. Bir diğer yöntem ise Polis Meslek Yüksek Okulu eğitimini 2 sene almak ve polis olduktan sonra zamanın ilerlemesiyle rütbe atlamaktır.

Özellikle PMYO üzerinden dikey geçiş ile 4 yıllık eğitimini tamamlamak ve 45 yaşını doldurmamak en önemli noktalar içerisinde yer almaktadır. Üçüncü yöntem ise üniversite giriş sınavı ile birlikte PMYO üzerinden 4 yıllık eğitim görmektir. Bu şekilde doğrudan komiser yardımcısı olarak başlamak şartı ile zamanla komiser gibi yüksek rütbelere ulaşmak mümkündür.

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Komiser Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Komiser yardımcısının sorumluluk ve görevleri temelde komiser ile benzerdir. Ortak biçimde karakolda yapılan görevler doğrultusunda en önemli amacı asayişi sağlamaktır. Bunların yanı sıra komiser yardımcısının belli başlı birtakım görevleri bulunmaktadır.

Görevlendirilmiş oldukları karakolun denetimini ve huzurunu sağlamak.

Şube işleyişi açısından komisere destek olmak.

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının ve ülke içindeki pek çok kişinin güvenlik haklarından yararlanmasını sağlamak.

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Sorumlu olduğu ekipmanların sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak.

Vatandaşlar arasında huzur bütünlüğünü sağlamak.

Görev yerinde oluşabilecek acil durumlara karşı müdahale gerçekleştirmek.

Bu şekilde sorumluluk ve görevleri ile birlikte komiser yardımcısı, polis teşkilatının en önemli rütbeleri arasında yer almaktadır.

Komiser Yardımcısı Maaşları Ne Kadar?

Mesleğe yeni başlayan, 8/1 derecesinde olan kişiler 6.800 TL maaş alırlar.

Meslekte 5 yıl deneyimi olan, 6/3 dereceye sahip kişiler, 6.900 TL civarında aylık alırlar.

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Meslekte 10 yıldır çalışan kişiler, 4/2 derecesi olanlar, 7.100 TL civarında aylık alırlar.

Meslekte 15 yıl deneyimli, 2/1 derecesi olanlar, 7.400 TL civarında aylık alırlar.

Meslekte 20 yıldır meslekte olanlar, 1/3 derecesinde olurlar ve 7.600 TL civarında maaş alırlar.

Meslekte 25 yıldır meslekte olanlar, 1/4 derecesine sahip olurlar ve 8.100 TL’ye yakın aylık alırlar.