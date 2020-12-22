Komiser nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Komiser olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Komiserlik mesleği toplumda en saygın meslekler arasında yer almaktadır. Bu mesleği seçmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazladır.

Komiser Nedir?

Toplumun güvenliğini sağlayan polis teşkilatında üçüncü seviyeye kadar yükselmiş polis memuruna komiser denilmektedir. Komiser belirli bir polis örgütünü yöneten ve planlayan kişidir.

Komiser Ne İş Yapar?

Komiser polis şube müdürlüğüne ait bir polis memurudur. Polis şubesinin sorumluluğu komisere aittir. Karakolun huzuru ve teminatı yine aynı şekilde komisere aittir. Komiser belirli bir polis grubunu yönetir. Yapılacakları anlatır ve gerekirse bu polislere emir verir. Bulunduğu bölgede olumsuz işleyen olaylara anında müdahale etmek de yine komiserin yaptığı işler arasındadır.

Komiser Nasıl Olunur?

Komiser olmak isteyen bir kişi mutlaka POMEM bölümünden mezun olmalıdır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan kişiler POMEM eğitimine dahil olabilirler. POMEM eğitimine dahil olan kişiler komiserlik için belirli bir aşama kat etmesi gerekecektir. Komiser olmak için farklı bir bölümde ön lisans eğitimi almış kişiler de dahil olabilirler. Bu kişiler PAEM eğitimine katılarak yine polisliğe kadar yükselebilir. Ön lisans mezunları eğitimlerini lisansa tamamlamaları durumunda ise komiser olabilirler.

PAEM eğitimine dahil olmak illa ki polis olma şartı aranmamaktadır. Gerekli şartları taşıyan adaylar komiser olarak göreve başlayabilirler.

Komiser Olma Şartları Nelerdir?

Komiser olmak isteyen bir kişi belirtilen şartlara uyması gerekmektedir. İşte komiser olmak için gerekli şartlar;

- Komiser olmak isteyen bir kişi mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

- Komiser olmak için lisans mezunu olmak şarttır. Ön lisans eğitimi ile PAEM eğitimine katılıp ardından buradan lisans eğitimine tamamlamanız gerekir.

- Komiser olmak için KPSS sınavına dahil olup bu sınavda P3 dalında 70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir.

- Komiser olmak için ön sağlık koşullarını karşılıyor olmanız gerekir. Gerekli mülakatları geçen adaylar komiser olma şartlarını taşırlar.

- Fiziki yapının da komiser olmaya yatkın olması gerekmektedir.

- Boy ve kilo oranının orantılı olması gerekmektedir.

- Komiser olmak isteyen bir kişinin vücudunda herhangi bir ameliyat izi olmaması gerekmektedir.

Komiserin Görevleri Nelerdir?

- Şubenin bütün işleyişinden sorumlu olmak

- Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının güvenlik emniyet haklarını korumak

- Görev yaptığı karakol şubesinde ki polis memurlarından sorumlu olmak

- Görevli olduğu karakol şubesinin eksiklerini tespit ederek buna yönelik alımlar gerçekleştirmek

- Görevli olduğu karakol şubesinde bir yıllık ekonomik plan hazırlamak ve bu ekonomik plana uymak

- Yapılanları bir üst rütbesi olan polis amirlerine bildirmek

Komiser Maaşları Ne Kadar?

Göreve yeni başlayan bir komiserin almış olduğu maaş 3 bin TL olarak belirlenmiştir. Bir komiserinin almış olduğu ortalama maaş ise 5950 TL olarak belirlenmiştir.

Komiser İçin İş İmkanları Nelerdir?

Komiser için oldukça geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. Komiserlerin hepsi kamu görevlisidir. Dolayısıyla kamu görevlisi olarak uzun yıllar hizmet ederler. Komiserler polis şube müdürlüklerinde yani karakollarda istihdam edilirler. Burada almış olduğu görev süresi ile birlikte iş hayatına devam ederler.