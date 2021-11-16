Komidin nedir, ne anlama gelir? Komidin ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Fransızca, İtalyanca ve İngilizce gibi Avrupa dillerinden Türkçeye geçen diğer mobilya ve aksesuar isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Chiffonierr (Şifonyer) 2- Garde - robe (Gardırop) 3- Cariola (Karyola)

Komidin Nedir?

İtalyanca kökenli bir kelime olan komidin küçük dolap demektir.

Komodin Ne Anlama Gelir?

Genellikle sunta ve MDF malzemelerinden imal edilen, yatak odalarında kullanılan küçük ve çekmeceli dolaplara komodin denir. Komodinler küçük ve rahat taşınabilir olduğu için her tarzda dekorasyona kolaylıkla uyum sağlayan aksesuarlar arasında yer alır.

Çok amaçlı dolap adıyla bilinen komodinlerin en küçükleri 1, en büyükleri ise 3 çekmecelidir. Bu çekmecelere telefon, kitap ve çorap gibi küçük eşyalar ve aksesuarlar konabilir.

Komidin Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre komodin kelimesi, çok amaçlı küçük dolap anlamına gelir.

Örnek Cümle

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''İki gün önce sipariş verdiğim komodini hala getirmediler.''