Komidin nasıl yazılır? TDK'ya göre komidin yazımı

Komodin kelimesinin yerine kullanılan diğer sözcükler şunlardır:

1- Çekmeceli Dolap 2- Komot

TDK'ya Göre Komidin Nasıl Yazılır?

En az 2 ya da 3 çekmeceden oluşan, dolaplara komodin adı verilir. Komodinler, hem az yer kapladığı hem de dekoratif bir bütünlük sağladığı için yatak odası dışında çocuk ve genç odalarında da kullanılır. İtalyanca kökenli komodin kelimesinin nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

KOMODİN

Bu sözcüğün ''KOMİDİN'' şeklinde yazılması ve telaffuz edilmesi ise hatalıdır.

Örnek Cümleler

1- Yeni aldığımız beyaz komodin, odaya çok yakıştı. - Doğru Kullanım

2- Bu komodinin farklı renk seçenekleri var mı? - Doğru Kullanım

3- Odama üç ya da dört çekmeceli bir komidin almayı düşünüyorum.

(Yanlış Kullanım)

Not: Yabancı kökenli diğer mobilya ve aksesuar isimlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Karyola - İtalyanca kökenli - Orijinal dilde ''cariola'' şeklinde yazılır.

2- Şifonyer - Fransızca kökenli - Orijinal dilde ''chiffonier'' şeklinde yazılır.

3- Gardırop - Fransızca kökenli - Fransızca yazılışı: ''garde- rope''