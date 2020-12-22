Komi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Komi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Farklı mekanlarda ve alanlarda çalışma imkanı olan komi, ayrıca en kolay iş bulunabilecek meslekler içerisinde yer almaktadır. Komi olmak isteyen birçok kişi bunun kriterlerine öğrenme çalışmakta ve ne gibi ücretler olduğunu merak etmektedir.

Komi Nedir?

Restoranların mutfak veya servis bölümünde çalışan, ayrıca aşçı ile garsonlara yardım eden kişilere komi denir. O yüzden mutfak komisi ile beraber servis komisi olarak iki farklı şekilde ele alınır. Buna bağlı olarak farklı görevler ele alır ve üstlenirler.

Komi Ne İş Yapar?

Komi mutfak bölümünde aşçıya yardım eder ve yemeğin hazırlanması konusunda gerekli olan desteği sağlar. Servis kısmında ise genel olarak garsonları yardım ederken masaları toplama konusunda hizmet vermektedirler. Genelde iki farklı seçenek üzerinden ele alınırken, bazen komiler hem mutfakta hem de servis kısmında aynı anda çalışabilmektedir.

Komi Nasıl Olunur?

Komi olabilmek için 2 farklı seçenek bulunmaktadır. Bunlardan biri usta ve çırak ikilisi üzerinden eski usul şekilde eğitim almaktan geçer. Bu doğrultuda komiler, garson ve aşçıların yardımcısı olarak görev yapar. İkinci yol ise üniversitelerin 2 yıllık bölümü kapsamında Gastronomi ile beraber Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmaktır. Bu alınan eğitim üzerinden çok daha önemli yerlerde, profesyonel bir anlayışla hizmet vermek mümkün hale gelmektedir.

Komi Olma Şartları Nelerdir?

Komi olabilmek için garsonlardan ya da aşçılardan belli bir eğitim almak aslında yeterlidir. Ancak daha yüksek bir seviyeye üzerinden değişik yerlerde çalışabilmek için, 2 yıllık gastronomi veya Turizm ve Otelcilik okumak mümkün. Tabii bu konuda belli başlı bazı nitelikleri de taşımak önemlidir.

- Kıyafet ve temizlik ile beraber hijyene önem verilmelidir.

- Diksiyonu düzgün olmalı ve hitap yeteneği bulunmalıdır.

- Ekip çalışmasına yatkın olunmalıdır.

- Uzun saatler ayakta kalabilecek mental ve fiziki yeterlilik olmalıdır.

- Güler yüzlü ve her zaman öğrenmeye açık bir kişi olmalıdır.

Kominin Görevleri Nelerdir?

Kominin görev ve sorumlulukları hem servis kısmında hem de mutfak bölümünde ön plana çıkıyor. Mutfak kısmında aşçıları yardım ederken görevleri şunlardır;

- Et ve sebze ile meyve gibi birçok farklı yiyeceği aşçının istekleri doğrultusunda kesmek ya da parçalamaktır.

- Ocak üstü beyaz fırınların aşçının isteğine uygun şekilde yeterli dereceye ve sıcaklığa gelmesini sağlamaktır.

- Mutfağın her daim hijyenik ve steril bir şekilde ortama uygun olmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda komilerin servis alanında da belli başlı bazı görevleri bulunur;

- Garsonların sunacak olduğu ürünleri almasına destek olmak.

- Sipariş takibine yapmak suretiyle garsonlara bilgi vermek.

- Kirli tabak ile çatallar ile beraber kaşık gibi birçok malzemeyi toplamak.

Komi Maaşları Ne Kadar?

Komi maaşları 2400 TL ile 3000 arasında farklılık gösterir. Ortalama olarak ele alındığı zaman ise bir komi aylık 2700 TL maaş almaktadır. Tabii kominin aldığı eğitim ile beraber çalıştığı yere bağlı olarak fiyatlar farklılık gösterebilmektedir.

Komi İş İmkanları Nelerdir?

Komi pek çok farklı restoran alanında iş imkanı bulabilmektedir. Kapalı ya da açık mekanlar olmak üzere aynı zamanda kafeler ya da turistik amaçlı gemilerde çalışabilir. Diğer yandan pek çok farklı holding veya şirket kapsamında da mutfak ile servis bölümünde çalışabilir.