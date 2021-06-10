Komedon Nedir Ve Nasıl Oluşur? Komedon Nasıl Geçer Ve Aleti Nasıl Kullanılır? Komedon Tedavisi Ve Temizliği

Komedon, ciltte oluşan küçük beyaz çıkıntılar olarak bilinir. Siyah ve beyaz noktalardan iltihaplı kistler oluşmasına komedon denilmektedir. Ciltteki fazla yağ üretimi ile komedonlar oluşabilir.

Komedon Nedir ve Nasıl Oluşur?

Kıl köklerinin bulunduğu gözeneklerde biriken yağ ve kir nedeniyle belli bir çıkıntı oluşur. Genellikle deri altında olan bu çıkıntı siyah ve ya beyaz renkte olabilir. Kıl köklerinin içinde yer aldığı gözenekleri iyi yıkanmadığı takdirde içerisinde yağ ve kir birikebilir. Ciltte pütür pütür olan bu görünüm nedeniyle siyah ve beyaz noktalar oluşabilir.

Fazla yağ üretimi sonucunda ölü hücrelerin de birleşmesi ile birlikte kılın içinde bulunduğu gözenek tıkanır. Öyle bir durumda ise beyaz noktalar oluşabilir. Cilt bakımının doğru yapılamaması ve ya hormanal nedenler sonucunda komedon ortaya çıkabilir. Komedon sivilceler de yoğun olarak görülmektedir. Komedonlar bazı durumlar beyaz nokta, siyah nokta ve ya iltihapsız lekelere neden olur. İltihaplı sivilceler komedon sonucunda oluşmaktadır.

Komedon Nasıl Geçer ve Aleti Nasıl Kullanılır?

Vücutta oluşan komedonların geçmesi için doğru şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Özellikle yüzün geniş bölgelerinde ortaya çıkan komedon çeşitleri lekeler oluşturabilir. Ayrıca yüz, sırt, boyun ve göğüs bölgesinde de yaygın olarak komedonlar oluşur. Hangi bölgede olursa olsun belli bir bölgede ortaya çıkan komedon çeşitleri asla sıkılmamalıdır. Sivilce ve siyah noktaları da sıkmak yerine evde bulunan komedon aleti yardımıyla temizlemek gerekir.

Yuvarlak bir tepesi olan küçük komedon aletleri sayesinde ciltteki sivilceler rahat bir şekilde temizlenebilir. Öncelikle siyah noktanın tam olarak ne olduğu anlaşılmalıdır. Sonrasında uygun uçlu komedon aleti ile siyah noktaya hafif bir baskı yapılabilir. Temizleme işlemi gerçekleşmeden önce tüm yüz alkol ile temizlenmelidir. Buhar banyosu yapılarak gözeneklerin açılması da sağlanır. Komedon aleti ile siyah nokta ve sivilcelerin üzerine de hafif bir şekilde bastırılır. Komedon aleti sivilceye bastırılmamalı ve kazınmamalıdır.

Komedon Tedavisi ve Temizliği

Ciltte oluşan her türlü iltihaplı şişkinlik ve sivilceler kötü bir görünüme neden olmaktadır. Gözeneklerin içerisinde siyah ve ya beyaz noktalar oluşursa komedon ortaya çıkabilir. Komedon sivilcelerden farklıdır. Komedon tedavi edilmez ve önlenmez ise iltihaplı kistlere neden olabilir. O nedenle komedon tedavisi doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Kask ve sırt çantası takarken oluşan sürtünme nedeniyle komedonlar oluşabilir. Hava kirliliği yaşanan bölgelerde stres, nem ve ilaç kullanımı nedeniyle de komedon oluşumları görülmektedir. Bazı durumlarda genetik faktörlere bağlı olarak ciltte komedon oluşabilir.

Komedon tedavisinde cildi temiz tutmak çok önemlidir. Cildin temizlenmesi sırasında doğru ürünlerin kullanımına dikkat edilmelidir. Gözlük kullanan kişilerde de komedon daha fazla görülür. O nedenle komedon oluşturan tüm etkenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Hormonal dönemler ve regl öncesi oluşan komedonlar için önlem alınmalıdır. Komedon tedavisi sürerken cildin temiz tutulması ve az makyaj yapılması da gerekir.

Komedon tedavisi sırasında cilde yeni bakteri bulaştırılmaması için yüzün alkol ile detaylı bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Komedon tedavisinde tüm komedon aletleri iyice temizlendikten sonra kullanılmalıdır. Mümkün ise komedon aletlerinin alkol ile temizlenmelidir. Belli sürelerde buhar banyosu yapılarak cildin de doğru bir şekilde temizlenmesi gerekir. Buhar banyosu gözenekleri açarak içlerinin de doğru bir şekilde temizlenmesi mutlaka gerekir.