Kombinasyon Nedir? Ne Zaman Kullanılır? Matematikte Nerede Kullanılır?

Kombinasyon sözcüğü günlük hayatta da insanların sıklıkla kullandığı ve karşımıza çıkan sözcüktür. Kombine etmek anlamıyla kullanılır. Özellikle bireyler genel olarak günlük hayatta kıyafetlerini birleştirirken kombine ettim yani birleştirdim şeklinde dile getirirler.

Kombinasyon Nedir?

Bir nesne kategorilerinin içinde sıra faktörü önemsenmeden yapılan seçimlere kombinasyon denmektedir.

Nesne kategorilerinin karşılık geldiği grubun alt kümeleri olarak da tanımlanabilir. Böyle tanım yapılmasının nedeni ise alt kümelerde sıra özelliğinin önemsiz olmasıdır.

Örneğin bir G grubunun herhangi bir G alt kümesine G grubunun bir kombinasyonu şeklinde ifade edilir.

Ne Zaman Kullanılır?

Seçim ve seçmenin söz konusu olduğu yerlerde kombinasyon kullanılır. Birden fazla uyumlu olma halinde de kombinasyon kullanılır.

Birleştirme ve tertip durumlarının söz konusu olduğu dilimlerde kombinasyon kullanılır.

Düzenin gerekli olduğu problemleri çözmede kombinasyon kullanılır. Karmaşıklığı çözmek için kombinasyon kullanılır.

Matematikte Nerede Kullanılır?

Kombinasyon matematikte öğrencilere öğretilen bir konudur. Günlük hayatta da işleri çözmek için bu matematik teriminden yararlanılır. Öğrenci sıralama gibi işlerde de matematiksel olarak kullanılır.

Örneğin bir tespih aracında yer alan boncukların ipe diziliş şeklini permütasyon belirlemektedir. Permütasyon ve kombinasyon matematikte ayrılmaz iki konudur. Boncukların tamamından bir boncuk çekilmesini ise kombinasyon sağlamaktadır.

Yani boncukların ipe dizilişi permütasyon aralarından bir boncuk çekilmesi de kombinasyondur.

Matematikte de çeşitli problemlerin çözümünde kombinasyon kullanılır. Matematikte seçim problemlerinin olduğu yerlerde kombinasyon örneklerine rastlanır.

5 erkek 5 kadın arasından en fazla 1 kadın bulunma şartı yer alarak 4 kişiden oluşan bir adet grup kaç farklı tarzda seçilebilir sorusu matematikte kombinasyonun kullanıldığı seçim problemine bir örnektir.

Problemin çözümünde de 1 kadın bulunma şartı olmasından dolayı seçimin 3 erkek ve 1 kadın ya da 4 erkek seçilmesiyle çözülebilir.

10 kişilik bir gruptan 4 kişi C kentine 6 kişi ise D kentine gitmeye karar vermiştir. Bu iki grup kaç farklı şekilde oluşturulabilir sorusu da kombinasyonun farklı şeklini bulmak için kullanıldığı yerdir.