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Kolostrum nedir, ne işe yarar? Kolostrumun özelliği nedir, hangi vitaminlerde bulunur?

Kolostrum nedir, ne işe yarar Kolostrumun özelliği nedir, hangi vitaminlerde bulunur

Doğumdan sonra bebekler için önemli olan anne sütü salgılanmaya başlar. Anne sütü bebeklerin gelişimi açısından çok önemlidir. Bu anlamda karşımıza kolostrum çıkmaktadır. Peki, kolostrum nedir, ne işe yarar? Kolostrumun özelliği nedir, hangi vitaminlerde bulunur? Sizlere kolostrum hakkında merak edilenleri yazımızda derledik.

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Uzmanlara göre 2 yaşına kadar bebekleri anne sütü ile beslemek sağlık ve gelişim açısından büyük önem taşımaktadır. Doğumdan sonra salgılanmaya başlayan anne sütünün faydaları da oldukça fazladır. Bu anlamda kolostrum sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır.

 Kolostrum Nedir?

 Kolostrum diğer adı ile ağız sütü olarak da bilinmektedir. İlk anne sütüne kolostrum adı verilmektedir. Kolostrum tüm memeli canlılarda doğum yapıldığı gün gelen ve yaklaşık olarak bir hafta süre ile vücutta salgılanan bir sıvıdır. İlk süt olarak da adlandırılmaktadır. Yoğun koyu sarı ve kahverengi renge sahiptir. Krema kıvamında olan kolostrum enfeksiyonlara karşı da koruma özelliğine sahiptir. Kolostrum normal süte geçiş evresi olarak da bilinmektedir.

 Kolostrum bebeklerin sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle içerdiği vitamin ve mineraller açısından çok önemlidir. Bebeklerin ilk besin kaynağı olan kolostrum çocukları ileriki dönemlerde karşılaşacak pek çok hastalığa karşı da korumaktadır. Bağışıklık sistemini destekleyen kolostrum bebekleri büyümeye teşvik eder. Yapılan pek çok araştırmaya göre bebeklerde solunum yolu, mide ve bağırsak hastalıklarına yakalanma riskini büyük oranda azaltmaktadır.

 Kolostrum Ne İşe Yarar?

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 Kolostrum yeni doğmuş ve henüz mide yapısı gelişmemiş bebeklerin alması gereken önemli bir sıvıdır. İlk günlerde beslenmesi zor olan bebeklerin ihtiyaç duydukları besinler kolostrum tarafından karşılanmaktadır. Pek çok faydası bulunan kolostrum antikor ve immungloblin açısından zengindir. Bu nedenle bebeklerin bağışıklık sistemini destekler ve bakteri ile virüslere karşı koruma sağlamaktadır.

 Kolostrum ayrıca boşaltım sistemini etkin bir şekilde çalıştırmaktadır. Bebeklerin ileriki zamanlarda alerjiye yakalanma riskini düşüren kolostrum aynı zamanda bebeklerin ilk döneminde koruma sağlamaktadır. Bununla birlikte ilk süt denilen kolostrum akciğer, boğaz ve bağırsakta bulunan mukoza zarının korunmasına destek verir.

 Kolostrumun Özelliği Nedir?

 Kolostrum henüz gebelik döneminde anne vücudu tarafından hazırlanmaya başlamaktadır. Doğumun ardından salgılanan kıvamlı ilk süt kolostrum olmaktadır. Kolostrum yoğun, az ve sarı bir süttür. Bebek emdikçe aldığı kolostrum miktarı bebeğin mide büyüklüğü ile orantılıdır. Bu miktar yaklaşık olarak 1, 2 ya da 3 kaşık kadardır. Kolostrumun sahip olduğu özellikler şunlardır:

 - Kolostrumun en önemli özelliği bebeğin henüz gelişmemiş olan bağırsak florasını desteklemesidir. Bağırsak florası bebeklerde savunma sistemi için çok önemli görevler üstlenen bakteriler topluluğudur.

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 - Dünyaya yeni gelen bebeğin bağışıklık sistemine büyük katkı sağlar.

 - Kolostrum yüksek oranda protein, antikor ve immunoglobülin içerir.

 - PH değeri yüksektir. Bu nedenle de kolostrum yoğun bir yapıya sahiptir.

 - Kolostrumdaki laktoz ve yağ oranı olgun süte göre daha düşüktür.

 - Kolostrumdaki besin içeriği yeni doğmuş bebeklerin hazmına ve biyolojik yararlanımına uygun düzeyde olmaktadır.

 Kolostrum Hangi Vitaminlerde Bulunur?

 Meme dokusu doğumdan sonra bileşimi ve görünüşü normal sütten farklı olan koyu kıvamlı, sarı renkte ve besin değeri yüksek bir salgı verir. Bu sıvıya kolostrum adı verilmektedir. Kolostrum içerdiği vitamin ve mineraller ile oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır. Kolostrum A, D, E, B12 ve zengin bir mineral kayağıdır. Vücut sıcaklığının korunmasını sağlayan yağ ve şeker formundaki enerji kaynaklarını da içermektedir. Ayrıca lg absorbsiyonunu kolaylaştıran protein zerrecikleri de bulunmaktadır.

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 Kolostrum anne sütünde bulunmasının dışında bazı gıda takviyelerinde de bulunmaktadır. Kolostrum bulunan gıda takviyeleri ayrıca sporcular tarafından da kullanılmaktadır.

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