Kolostomi nedir, neden açılır? Kolostomi ne amaçla yapılır?

Kolostomi uygulaması, bazı belli başlı durumlarda yapılır. Rektumun ya da kalın bağırsağın bir bölümü hastalık sürecinde ya da hasarlı olan kalın bağırsak bölgesinde kalıcı olarak çıkarılması durumunda oluşur.

Kolostomi Nedir?

Kolostomi, Kalın bağırsağın bir kısmının karın duvarından dışarı çıkartılması ile sonuçlanan cerrahi bir ameliyattır. Kolostomi işlemi sırasında kalın bağırsağın bir ucu karın duvarına açılan bir kesiden yönlendirilir ve burada ise, stoma meydana gelir. Stoma ağza benzeyen küçük delik anlamına gelir.

Stoma, dışkının toplanmasını sağlamak için bir kesenin bulunduğu cilt ağzıdır. Kolostomi, duruma göre geçici olarak ya da uzun süreli olarak da açılabilir. Kolostomi, bağırsaklarda bulunan dışkının dışarı atılabilmesini sağlar. Stoma çevresinde bulunan özel torbaların içine kolaylıkla dışkı çıkısı sağlanır.

Kolostomi Neden Açılır?

Kolostomi genellikle bağırsağın bir bölümünün çıkarılması ya da atlanmasını kısacası bypass edilmesini gerektiren bazı durumlarda yapılır. Kolostomi işlemi, şu gibi durumlarda tedaviye ait bir parça olarak yapılır;

Anal, yumurtalık ya da kolorektal kanserler

Genetik adenomatoz polipozis (FAP)

Crohn hastalığı ya da ülseratif kolit gibi inflamatuar hastalıklarda

Bağırsakta ortaya çıkan tıkanmalar (obstrüksiyon)

Bağırsak çeperinde ortaya çıkan iltihaplanma ile seyreden torbalar (Divertikülit)

Bağırsaklara zarar veren yaralanmalar

Fekal inkontinans

Doğumsal kusurlar

İleri derecede peri anal fistül vakalarında açılır.

Kolostomi Ne Amaçla Yapılır?

Kolostomiler her zaman kalıcı olmaz. Özellikle de doğum kusurlu olan çocuklarda kullanılır ve genellikle de geçicidirler. Kolostomi, alt sindirim sistemi ile ilgili sorunları gidermek için kullanılan çeşitli prosedürlerden birinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Diğer “ostomiler” ise, idrar yolu ve ince bağırsak içerir. İleostomi, ince bağırsağın alt tarafının saptırılmasıdır. Ürostomi ise, mesaneden idrar taşıyan tüplerin saptırılması durumudur. Bir diğer tanımla da kolostomi, bağırsak iletim tedavisi olarak da bilinir.

Kolostomi Neden Yapılır?

Kolozomlar, alt bağırsakta ortaya çıkan sorunlar nedeni ile gerçekleştirilir. Bazı sorunlar ise, dışkı geçici olarak bağırsaktan uzaklaştırılarak zamanla düzeltilebilir. Bu, geçici kolostomiler, dışkıyı kalın bağırsaktan tutmak için de sıkça kullanılır. Kolon kanseri, söz konusu olan kişilerde hastalık devam ederse kalıcı kolostomiler ortaya çıkar ve kolon ise, tamamen çıkarılabilir. Kolostominin kapandıktan bir süre sonra bağırsağın kendini toplaması için belli bir zaman geçmesi gerekir. Kolostomi kapatıldıktan sonra hastalar yeme ve içmelerine dikkat etmelidir. Genellikle de sıvı besinler tüketerek bağırsağın eski fonksiyonunu kazanması için gerekli olan bir süre boyunca bağırsak fazla yorulmaması gerekir. Zaman içinde hastanın bağırsağı normal fonksiyonunu kazanacak ve kişi en kısa zaman içinde normal hayatına dönebilir.

Kalıcı bir kolostomiye ihtiyaç olan durumlar genellikle şunlardır; Tıkanıklık, kanser, Crohn hastalığı, kolon polipleridir. Kolondaki büyüyen ekstra doku olarak kanser olabilir ya da bu doku zamanla kansere dönüşebilir. Divertikül, sindirim sisteminde bulunan küçük keseler iltihaplandığı zaman ortaya çıkar. Anüs, şişkinlik, ishal, kabızlık ve ağrıya neden olan dolayısıyla da kolonu etkileyen bir durum olan bağırsak sendromudur. Sindirim sisteminin uzun süreli olarak iltihaplanmasına yol açan iltihaplı bağırsak hastalığı olan ülseratif kolittir. Kolostomi, oldukça büyük bir ameliyattır ve her ameliyatta olduğu gibi bazı riskleri vardır.