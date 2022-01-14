Kolonya nasıl yazılır? Kolonya kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaraydan ayrılan Fatih Terimden ilk paylaşım İlk ve son...Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'den ilk paylaşım! 'İlk ve son...'#Fatih Terim
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması...'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması...#Doğum Koçu
Sular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldıSular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldı#Muğla
Bakan Koca Vakalar 4 kat arttı diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalımBakan Koca 'Vakalar 4 kat arttı' diyerek duyurdu: Temkinli ve tedbirli olalım#Koronavirüs
Prens Andrewa soğuk duş Hepsi elinden alınıyorPrens Andrew'a soğuk duş! Hepsi elinden alınıyor#Prens Andrew
AB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Euroleaguee Ergin Ataman damgası Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandımEuroleague'e Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandım'#Ergin Ataman
İnsanlık dışı olay Görenler büyük tepki gösterdiİnsanlık dışı olay! Görenler büyük tepki gösterdi#İnşaat İşçisi
Bakan Ersoydan Türkiyenin turizm vizyonuna dair önemli mesajlarBakan Ersoy'dan Türkiye'nin turizm vizyonuna dair önemli mesajlar#Mehmet Nuri Ersoy
Altayda Mustafa Denizli dönemi sona erdi Resmi açıklama...Altay'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi! Resmi açıklama...#Mustafa Denizli
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
AK Partiden Kılıçdaroğluna sert tepki: Yazık, acınası haldeAK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Yazık, acınası halde'#Ak Parti
Hazine ve Maliye Bakanlığından İSKİnin KDV iddialarına yalanlamaHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İSKİ'nin KDV iddialarına yalanlama#İSKİ
Acun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedimAcun Ilıcalı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim#Acun Ilıcalı
Galatasarayda Marcao trafik kazası geçirdiGalatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi!#Marcao
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kolonya nasıl yazılır? Kolonya kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Kolonya Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Kolonya nasıl yazılır Kolonya kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Zengin metin belgeleri hazırlamak ya da kaliteli bir diyalog kurmak için kelimelerin yazılışları hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yanlış yazılan bir kelimenin anlamının değişme ya da bozulma ihtimali oldukça yüksektir. Bu yüzden özellikle çok kullanılan kelimelerden biri olan kolonya kelimesinin nasıl yazılması gerektiğini ve TDK'ye göre doğru yazılışını detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Kolonya kelimesi kimi yerlerde kolanya olarak kullanılmaktadır. Fakat bu yanlış bir kullanım şeklidir. Kolonya kelimesinin doğru yazılışı kolonya olarak belirtiliyor. Yaygın olarak kullanılan kolanya ifadesi ise yanlış kullanımdır.

Kolonya Nasıl Yazılır?

Kolonya kelimesinin en doğru yazım şekli kolonya olarak ifade ediliyor. Kolanya şeklindeki yazımı ise yanlış olarak kabul ediliyor. Bu kelimenin dogru yazılış şeklinin kullanılması düzgün ve kaliteli diyaloglar için son derece önemlidir. Aksi durumlarda anlam bozulması riski olduğu için diyaloglarda istenilen sonuç elde edilemez.

Kolonya Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

Kolonya kelimesinin TDK verilerine göre doğru yazım şekli kolonya olarak bildiriliyor. Kolanya ya da diğer yazım şekilleri TDK'ye göre yanlış olarak değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Kolonya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kolonya kelimesi yanlış yazımı yaygın olan bir kelime türüdür. Bazı kesimlerde kolonya yerine kolanya ifadesi kullanılıyor. Fakat bu yanlış bir ifadedir. Özellikle diyaloglarda geçen yanlış yazım anlam bozukluğu riski taşıyor. Bu kelimenin doğru yazımı kolonyadır. Diğer tüm yazım şekilleri yanlıştır.

Baygın haldeki kadının bileklerine kolonya döküyordu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kolonya Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler