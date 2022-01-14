Kolonya nasıl yazılır? Kolonya kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Kolonya kelimesi kimi yerlerde kolanya olarak kullanılmaktadır. Fakat bu yanlış bir kullanım şeklidir. Kolonya kelimesinin doğru yazılışı kolonya olarak belirtiliyor. Yaygın olarak kullanılan kolanya ifadesi ise yanlış kullanımdır.

Kolonya Nasıl Yazılır?

Kolonya kelimesinin en doğru yazım şekli kolonya olarak ifade ediliyor. Kolanya şeklindeki yazımı ise yanlış olarak kabul ediliyor. Bu kelimenin dogru yazılış şeklinin kullanılması düzgün ve kaliteli diyaloglar için son derece önemlidir. Aksi durumlarda anlam bozulması riski olduğu için diyaloglarda istenilen sonuç elde edilemez.

Kolonya Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

Kolonya kelimesinin TDK verilerine göre doğru yazım şekli kolonya olarak bildiriliyor. Kolanya ya da diğer yazım şekilleri TDK'ye göre yanlış olarak değerlendiriliyor.

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Kolonya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Kolonya kelimesi yanlış yazımı yaygın olan bir kelime türüdür. Bazı kesimlerde kolonya yerine kolanya ifadesi kullanılıyor. Fakat bu yanlış bir ifadedir. Özellikle diyaloglarda geçen yanlış yazım anlam bozukluğu riski taşıyor. Bu kelimenin doğru yazımı kolonyadır. Diğer tüm yazım şekilleri yanlıştır.

Baygın haldeki kadının bileklerine kolonya döküyordu.