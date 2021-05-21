Koloni ve kolonicilik nedir? Kolonizasyon tarihi hakkında bilgi

Kolonicilik anlayışı tarihin en yaygın anlayışlarından birisi olmuştur. Özellikle güçlü ve büyük devletler için Koloni kurma yarışı büyük bir hızla devam etmiştir. Kurulan koloniler ile sınırlar daha çok genişlemiştir.

Koloni ve Kolonicilik Nedir?

Koloni, bir devletin yeni toprakları ele geçirerek kendi nüfusunun büyük bir bölümünü oraya yerleştirmesi demektir. Koloni sayesinde daha geniş topraklar elde edilmiş olur.

Tarihe baktığımızda her güçlü devlet koloni kurmaya çalışmamıştır. Koloni anlayışı amacı dışında kullanılmaya başlanmıştır. Koloni kurmak isteyen ülkeler gittikleri yerdeki halka büyük zararlar vermişlerdir. Yani kendi çıkarları için başka halkları topraklarından etmişlerdir. Topraklarında kalan halkta koloniyi uygulayan ülkenin boyundurluğu altında yaşamak zorunda kalmıştır.

Kolonicilik anlayışı, koloni kurulduğu sürece devam etmiştir. Koloni kuran devletler zamanla daha güçlü bir konuma gelmiştir. Bundan dolayı kolonicilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayışı benimseyen çok sayıda ülke olmuştur.

Kolonizasyon Tarihi Hakkındaki Bilgiler Nelerdir?

Kolonizasyon anlam olarak sömürgecilik ile ifade edilir. Yani sömürgecilik anlayışının temelinde kolonicilik vardır. Kolonizasyon anlayışı dünyanın değişen yapısı ile ilerleyerek devam etmiştir. Devletler güçlü olmak ve bağımsız olmak düşüncesi ile birçok koloni kurmaya çalışmışlardır.

Kolonizasyon anlayışının en önemli faktörlerinin başında ekonomi gelmektedir. Coğrafi keşifler, sanayi inkılabı, yeni araç icatları ve gelişen dünya düzeni sonucunda sömürgecilik kaçınılmaz olmuştur. Bu anlayışın emperyalizm ile bağlantısı olduğunu söylemek doğru olur.

Devletler, ele geçirdikleri topraklarda bulunan halkın özgürlüklerini elinden almışlardır. Bazı zamanlarda ise ele geçirilen yerdeki halk bölgeden kovulmuştur. Zaten orada kalan halkında inançları, kültürleri ve yaşam biçimleri değiştirilmek istenmiştir. Bunu başaran devletler oldukça büyük koloniler kurmuşlardır.

İlk çağdan itibaren denizde ve karada koloniler kurulmuştur. Özelikle Asurlular, Yunanlılar ve Fenikeliler bilinen en büyük kolonici devletlerdir.

1870'lerde başlayan ekonomik amaçlar ile kolonicilik yaygınlaşmıştır. 1890'lı yıllara gelindiğinde ise kolonicilik artarak devam etmiştir. Özellikle İngiltere gibi devletler kaynak arayışında olarak sınırlarından çok uzaklarda koloni oluşturmuşlardır. Bu anlayışın etkileri günümüzde dahi görülmektedir.