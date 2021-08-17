Kollaps nedir ve neden olur? Kollaps basıncı nasıl düşürülür ve kollaps önleyen en önemli faktör nedir

Kollaps, damarların genişlemesi sonucunda ortaya çıkabilen olumsuz bir durum olarak da tanımlanır. Bu durum aynı zamanda pek çok rahatsızlığa da neden olabilir.

Kollaps Nedir ve Neden Olur?

Çevresel damarların genişlemesi sonucunda bölgede kan toplanmalarına yol açar. Kan toplanması sonucunda vücutta büyük bir çöküntü ortaya çıkar. Karşılaşılan bu tablo ise, vücuttaki bütün kuvvetin çekilmesine ve birden kuvvetin kesilmesine yol açar. İşte bu durum veterinerlik ve tıp alanında kollaps olarak tanımlanır.

Kollaps ağır travmalar, aşırı derecede kanamalar, zehirlenmeler, aşırı alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı, derine dalma gibi nedenlerden dolayı meydana gelir. Bu duruma hemen müdahale edilmesi gerekir. Hemen müdahale yapılmazsa hayati sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle de acil durumlar arasında yer alır. İç ve dış etkenler sonucunda meydana gelebilecek olan bazı durumlar, kan basıncında önemli ölçüde düşmeye neden olur. Bunun sonucunda da kollaps meydana gelir. Kollaps, çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabilecek bir hastalıktır.

Kollaps Basıncı Nasıl Düşürülür ve Kollaps Önleyen En Önemli Faktör Nedir?

Kollapsın en sık görüldüğü yerler ilk olarak damarlardır. Buna bağlı olarak da dış ya da iç etken sonucunda meydana gelebilecek durumlar kan basıncında önemli ölçüde düşmeye neden olur.

Kollapsa neden olan aşırı kanama, zehirlenme, ağır travma gibi durumlara hemen müdahale edilmesi ile birlikte de basınç kolaylıkla düşürülebilir. Bu nedenle kollaps ile basınç düşürmek çok önemlidir. Bu basıncın düşürülmesi hayati önem taşır. Damarlardaki basınç düşürülerek hayati sonuçların ortaya çıkması engellenmiş olur. Çok fazla alkol tüketildiği zaman kollaps ismi verilen ölümcül tabloları ortaya çıkarır.

Kollaps, fiziksel ve mental aktivite sırasında çok yoğun bir şekilde ortaya çıkan yorgunluk hissi oluşturur. Bazı durumlarda ise, hallüsinasyonlara neden olur. Hipertermi, kalp atımında artma, konvülsiyon, hipotansiyon ortaya çıkarır. Kişide hipertermi, kardiovasküler kollaps, rabdomiyoliz, konvülsiyonlar, akut böbrek yetmezliği ve yaygın intravasküler koagülasyon (DİK) geliştirerek ölüme bile yol açabilir. 33 Etkisini absorbsiyondan 30 dakika kadar sonra, intravenöz uygulamalarda hemen gösterir.

Kollaps Neden Görülür?

Kollaps, basınçla ve pek çok dış faktörle birlikte artabilir. Damarlardaki büzüşme kollaps olarak ifade edilir. Özellikle fazla alkol alınması, uyuşturucu madde kullanımı, derinlere dalma gibi nedenlerden dolayı kollaps meydana gelebilir. Kollapsa anında müdahale etmek gerekir. Aksi takdirde ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Kollaps, vücutta, güç kaybına yol açar. Kollaps, damarlarda kan akışını önemli ölçüde etkiler. Çevresel olarak damarların genişlemesi sonucunda bölgede kan toplanmaları meydana gelir. Vücuttaki tüm gücün çekilmesi ile birlikte birden bire vücudun kesilmesine neden olur.

Güç kaybı ortaya çıkar. Hasta birden bire halsizleşir. Vücut birden çökmeye başlar. Bu duruma hem tıp alanında hem de veterinerlik alanında kollaps ismi verilir. Kollaps, ilk olarak damarlarda ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da iç ve dış etkenler sonucunda ortaya çıkabilecek olan durumlar ise, kan basıncında düşmeye yol açar. Kollaps, daha çok aşırı kanama, çok derin bir yere dalma, aşırı alkol kullanma ve uyuşturucu madde içme, ağır travma gibi durumlar sonucunda ortaya çıkar. Duruma hemen müdahale edilmezse hayati sorunlara yol açabilir.