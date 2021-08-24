Kolit Hastalığı Nedir? Kolit Hastalığı Tedavisi, Belirtileri Ve Tanısı..

Kolit hastalığı kalın bağırsak ile ilgili olan hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle mikroplara ve diğer mukozalara karşı bu hastalıkta bir iltihaplanma söz konusudur.

Kolit Hastalığı Nedir?

Kolit hastalığı kısaca kalın bağırsak iltihabı olarak bilinmektedir. Her türlü zararlı uyarılara karşı mukoza tabakasının iltihaplanmasına kolit denilmektedir. Kolit hastalığı tedavi edilmediği takdirde ülser gibi mide hastalıklarına sebep olur. Kolit hastalığının iki türü bulunmaktadır. Akut ya da kronik kolit söz konusu olabilir.

Kolit hastalığında en çok yaygın olan tür ise ülseratif kolit hastalığıdır. Kolit hastalığı bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayabilir. Bundan dolayı iki türde incelenebilmektedir. Özellikle en sık rastlanılan ülseratif kolit hastalığı bulaşıcı değildir. Çocuklarda bulaşıcılık söz konusu değildir.

Ülseratif kolit olmayan diğer kolit hastalıkları ise bulaşıcıdır. Bu durumda özellikle okul çağında ki çocuklarda gözlemlenebilmektedir.

Kolit Hastalığı Tedavisi

Kolit hastalığında tedavi çok önemlidir. Beslenme planı bu hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır Kolit hastalığının sebebine bağlı olarak da tedavi seçenekleri değiştirilmiştir. Her türlü beslenme kolit hastalığının doğrudan sebebi değildir fakat eğer beslenmeye yönelik olarak bir kolit söz konusu ise bu durumda doktor tarafından hastaya bir diyet programı uygulanır. Bu diyet programı ile birlikte beslenmeye bağlı olarak hastanın ilk tedavisi başlamış olur. Özellikle kolit hastalığında yiyecekler söz konusu olduğunda belirtiler de kötüleşebilir.

Kolit hastalarına özel bir tedavi planı uygulanmaktadır. Bu hastalarda tıbbi tedaviler uygulanmaktadır. Hastalara ilk olarak bağırsak ilaçları verilmektedir. Bu şekilde bağırsaklarda oluşan iltihaplanmaların önüne geçilmiş olur. Eğer kronik olarak kolit hastalığı söz konusu ise hastanın devamlı olarak bu bağırsak ilaçlarını kullanması gerekmektedir. Bağışıklık sistemini baskılayıcı olan ilaçlar da hastaya verilir ve düzenli olarak hastanın bu ilaçları tüketilmesi önerilmektedir. Kolit hastalığında bir takım biyolojik ilaçlar da verilmektedir. Biyolojik ilaçlar ile birlikte hastalığın seyri düşürülür.

Kolit Hastalığı Belirtileri

1) Kilo Kaybı: Kolit hastalığında en sık görülen belirtiler arasında kilo kaybı gelmektedir. Hastada bağırsak iltihabından kaynaklı olarak devamlı olarak bir kilo kaybı gerçekleşir. Kilo kaybının herhangi bir nedeni yoktur.

2) Depresyon: Kolit hastalığı ruhsal olarak da bir takım belirtiler ile karşımıza çıkmaktadır. Kişide uzun süre devam eden bir depresyon hali söz konusudur. Yaşamdan tat alamama ve sürekli olarak ruhsal bozukluk söz konusudur.

3) Eklemlerde Ağrı: Kolit hastalığında eklemlerde ağrı söz konusudur. Kişinin eklemlerinde gün boyunca devam eden bir ağrılar olur. Eklemlerde ağrı ağrı kesicilerle de geçmeyecek türdendir. Bu durumda da kolit hastalığı şüphesi söz konusudur.

4) Dışkıda Kan Görülmesi: Kolit hastalığının en önemli belirtisi ve tanı kriteri dışkı rengidir. Dışkı genellikle koyu ve kan görülebilmektedir. Dışkıda kan görülmesi çok önemli bir belirtidir. Bundan dolayı dışkıda kan görülmesi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Kolit Hastalığı Tanısı

Kolit hastalığında tanısında ilk olarak belirtiler dinlenir. Hastanın aile öyküsü de dinlenmektedir. Enfeksiyon söz konusu olduğu zamanda enfeksiyon testi yapılmaktadır. Hastaya kolonoskopi ve endoskopi yapılmaktadır. Bunun sonucunda da kolit hastalığı tanısı ve teşhisi kesin konur.