Kolesterol Kaç Olmalı? Sağlıklı İnsanın Kolesterolu Kaç Olur?

En çok merak edilen sağlık değerleri arasında kolesterol gelir. Özellikle yüksek kolesterol birçok farklı hastalığa yakalama durumunu meydana getirebilmektedir. O yüzden belirli standartlar doğrultusunda kolesterol değer aralığı bulunur.

Kolesterol Kaç Olmalı?

Bir birey ile yapılan testler ile beraber sağlıklı kolesterol değeri 130 mg/dl’nin değerinin altında olmalıdır. Ancak sınırda olması ile beraber yine de sağlıklı sayılabilecek diğer bir değer ise, ‘130 ile 159 mg/dl’ şeklinde çıkmaktadır. Ancak 160 mg/dl’nin üzerinde olduğu zaman ise önemli bir risk oluşturduğunu dile getirmek mümkün.

Sağlıklı İnsanın Kolesterolü Kaç Olur?

En merak edilen ve internet üzerine araştırılan değerler içerisinde kolesterol geliyor. Bu doğrultuda Sağlıklı bir insanın kolesterolü genel olarak 130 mg/dl altındadır. Mutlaka kolesterole çok dikkat etmek gerekir.