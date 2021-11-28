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Kolesteatom nedir, nasıl oluşur? Kolesteatom teşhisi nasıl konur? Kulak zarı kalınlaşması neden olur?

Kolesteatom nedir, nasıl oluşur Kolesteatom teşhisi nasıl konur Kulak zarı kalınlaşması neden olur

Kolesteatom, kişilerde işitme kaybına kadar yol açabilen son derece tehlikeli bir durumdur. Kronik kulak enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları, alerji ve soğuk algınlığı gibi sebeplerle kişilerde kolesteatom meydana gelebilmektedir. Peki, Kolesteatom nedir, nasıl oluşur? Kolesteatom teşhisi nasıl konur? Kulak zarı kalınlaşması neden olur sizin için tüm detayları ile derledik.

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Kolesteatom, kulak içerisinde meydana gelen bir cilt büyümesidir. Kolesteatom doğumdan kaynaklı olabileceği gibi daha sonradan da oluşabilmektedir. Kolesteatom, cilt büyümesidir fakat bir kanser türü değildir. Tedavi edilmediği durumlarda kişilerde işitme kaybına kadar yol açabilmektedir.

 Kolesteatom Nedir?

 Kulak zarı ve orta kulak arkasında gelişim gösteren ve kanserli hücrelerden oluşmayan bir cilt büyümesidir. Doğuştan olabilen kolesteatom, aynı zamanda orta kulakta sıklıkla meydana gelen enfeksiyonlar sebebi ile de oluşabilmektedir.

 Kolesteatom Nasıl Oluşur?

 Dış kulak yolu (kulak kanalı) cildi ve kulak zarının en dış katını örten epitel doku, vücudumuzun en dış kısmını örten cilt ile oldukça büyük bir ölçüde aynıdır. Saçlarımızın ve tırnaklarımızın ana maddesini keratin adı verilen bir madde oluşturmaktadır. Keratin maddesi cildimize sertlik veren bir bileşendir ve cilt yüzeyinde bulunan hücreler tarafından üretilmektedir. Dış zar yüzeyini ve kulak kanalını saran epitel tabaka, orta kulak boşluğuna girer ise burada keratin üretimi devam eder. Orta kulak yapısında bulunmayan ve buraya tamamen yabancı olan keratin, bölgede reaksiyonlara sebep olur. Kulak zarı ve kulak kanalı epiteli orta kulak boşluğuna girerek orta tutunabilir. Bu duruma kolesteatom adı verilir.

 Kolesteatom Teşhisi Nasıl Konur?

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 Kolesteatom, çoğu zaman kulak muayeneleri sırasında kulak burun boğaz hekimi tarafından teşhis edilmektedir. Kolesteatom tanısı yapmak için tümörlü dokulara uygulandığı gibi biyopsi yapılmasına gerek yoktur. Fakat kolesteatomun ne kadar yayıldığını gözlemlemek için, muayene sırasında net olarak görülemiyorsa bilgisayarlı kulak tomografisi gerekebilir. Bu nedenle herhangi bir belirti olması durumunda mutlaka uzaman bir kulak burun boğaz doktoruna başvurulması gerekmektedir.

 Kulak Zarı Kalınlaşması Neden Olur?

 Kulak içerisinde bulunan östaki borusunda sıvı birikir ve bu sıvı kulakta tıkanıklıklara neden olur. Oluşan bu tıkanıklık tedavi görülmez ve düzeltilmez ise orada kulak zarında kalınlaşmaya neden olur ve zamanla şişkin bir yapıya bürünür. Kulak zarında bu şekilde meydana gelen şekil bozuklukları iç ve orta kulağın kemik duvarlarına, kemikçiklere baskı yapar. Hasarın oluşmuş olduğu bölgeye göre kişide dengesizlik, yüz kaslarında güçsüzlük, işitme kaybı gibi problemler ortaya çıkar.

 Kolesteatom Komplikasyonları

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 Kolesteatom, çevresinde bulunan dokularda hasarlara neden olduğu için ve orta kulak yapısı enfeksiyonlara yatkın bir hale getirmesine bağlı olarak, kolesteatoma sahip kronik bir orta kulak iltihabında meydana gelebilecek olası komplikasyonlar şunlardır:

İç kulakta meydana gelen iltihaplar

Kalıcı işitme kaybı

Beyin dokusunda meydana gelebilen iltihaplanmalar

Boyun damarlarında meydana gelebilen iltihaplanmalar

Yüz felci

Kulak ağrısı

Menenjit

 Kolesteatom Tedavi Edilmezse Ne Olur?

 Kolesteatom bir tümör gibi davranır. Kulak kemiğinde ve orta kulakta bulunan işitme olayını sağlayan yapılara hasar vererek ilerler. Zamanında tedavi edilmemesi halinde kişilerde menenjit, yüz felci, beyincik apsesi ve beyin apsesi, iç kulak hasarları, kalıcı işitme kayıpları gibi oldukça ciddi problemlere neden olabilmektedir. Bu sebep ile kolesteatom tanısı konulduğu andan itibaren cerrahi bir müdahale gerektiren bir hastalıktır. Yapılması planlanan kolesteatom ameliyatlarında kulak kemiği içerisinden geçip yüze ulaşan sinirlerin korunması için bazı özel önlemler alınmaktadır. Kolesteatom tedavileri orta kulak iltihaplarında olduğu gibi cerrahidir. Çünkü kolesteatomlar kendi kendilerine geçmeyen ve zaman içerisinde farklı sorunlara sebep olurlar.

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