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Kolesistit nedir, belirtileri nelerdir? Safra kesesi iltihabı tanısı ve tedavi yöntemleri..

Kolesistit nedir, belirtileri nelerdir Safra kesesi iltihabı tanısı ve tedavi yöntemleri..

Dünyada safra kesesi hastalıkları oldukça yaygındır. Pek çok kişi safra kesesi hastalıklarından dolayı tedavi görmektedirler. En çok karşılaşılan safra kesesi hastalıklarından bir tanesi de Kolesistit hastalığıdır. Kolesistit hastalığının tam olarak ne olduğu da merak edilen detaylar arasındadır. Peki Kolesistit nedir? Kolesistit belirtileri nelerdir? Safra kesesi iltihabı tanısı ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte Kolesistit hastalığı ile ilgili bilinmeyen tüm detayları derledik.

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Kolesistit hastalığı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalıkta erken tanı son derecede önemlidir. Dahiliye ve iç hastalıkları uzmanları tarafından safra kesesi iltihabı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

 Kolesistit Nedir?

 Kolesistit kısaca safra kesesi iltihabı olarak bilinen bir tıp terimidir. Halk arasında safra kesesi iltihabı olarak yaygın şekli ile bilinir. Tıp dilinde ise bu hastalık Kolesistit olarak adlandırılmaktadır. Kolesistit safra kesesinin geçici olarak iltihaplanması ile bilinir. Safra kesesi karnın tam olarak sağ tarafında karaciğer organının alt kısmında yer alan armut şeklinde olan bir organdır. Safra kesesi ince bağırsaklarda sindirim için önemli sıvı salgılamaktadır.

 Kolesistit Belirtileri Nelerdir?

 1) Ağrı

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 Bu ağrı kalorili bir yemek yedikten sonra daha da çok belli olmaktadır. Özellikle yağlı bir yemek yedikten sonra karnın üst kısmında bir ağrı meydana gelmektedir. Aniden gelişen bu ağrı ile birlikte kişi acile kadar gidebilir. Karnın üst kısmında yer alan bu ağrı sağ omza ve sol omza da yayılabilmektedir. Bununla birlikte mide bulantısı ve kusma semptomları da görülmektedir. Ağrı ile birlikte karın bölgesinde bir hassasiyet oluşur. Karnın üst kısmına dokunduktan sonra kişide bir hassasiyet söz konusudur.

 2) Mide Bulantısı

 Kolesistit belirtilerinde en yaygın olanlardan bir tanesi de mide bulantısıdır. Mide bulantısı gün boyunca devam edebilir. Aynı zamanda yenilen yemek sonrası da ortaya çıkabilmektedir. Mide bulantısına bağlı olarak bir takım olumsuz komplikasyonlar da gelişebilmektedir. Mide bulantısı en sık görülen belirtiler arasında yer almaktadır.

 3) Ateş

 Safra kesesi iltihaplarında en çok görülen belirtilerden bir tanesi de ateştir. Kişinin ateşi gün boyunca 39 ve 40'a yakın seyretmektedir. Ateşe bağlı olarak kişide kırgınlık ve halsizlik de görülebilmektedir. Yapılan muayene sonucunda safra kesesi iltihabından kaynaklı olarak kişide ateş söz konusu olabilmektedir. Bu durum daha sonra da kronik bir hal alabilmektedir. Ateş en sık görülen belirtiler arasında yer almaktadır.

 4) Şişkinlik

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 Ağrı ile birlikte karnın üst bölgesinde bir hassasiyet meydana gelir. Buna bağlı olarak da şişkinlik boy göstermektedir. Safra kesesi iltihaplarında tipik olarak görülen belirtilerden bir tanesi olan şişkinlik hemen hemen bu şikayeti yaşayan birçok kişide görülmektedir. Bundan dolayı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkar.

 Safra Kesesi İltihabı Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

 Safra kesesi tanısı yapılan birçok test ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Uzman doktorlar tarafından safra kesesi iltihabı şüphesi görülürse hastaya bir takım kan testleri yapılmaktadır. Kan testleri ile birlikte kanda enfeksiyon olup olmadığına bakılmaktadır. Aynı zamanda yapılan bir takım görüntüleme testleri bulunmaktadır. Görüntüleme testleri ile birlikte safra kesesi ve safra kanallarında herhangi bir iltihabın olup olmadığı net bir şekilde görülmektedir.

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 Safra kesesi iltihabı için yapılan tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bunun için yapılan ilk tedavi seçeneği arasında safra kesesini dinlendirmek gelmektedir. Bunun için yemek yeme ve içme bir süre kesilir. Aynı zamanda su kaybının önüne geçilmesi için belirli sıvı destekleri verilmektedir. Bunun haricinde de antibiyotik tedavisine başlanmaktadır. Bir diğer tedavi seçeneği ise ağrı kesici ilaçlardır.

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