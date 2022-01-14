Koleksiyon nasıl yazılır? Koleksiyon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük hayatta en çok kullanılan Latince kökenli kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Agora 2- İdeal 3- Retorik 4- Teori 5- Forum 6- Virüs 7- Fobi 8- Ağustos 9- Mart 10- Enformasyon

Koleksiyon Nasıl Yazılır?

Sergilemek ya da biriktirmek amacıyla bir araya getirilmiş materyallere koleksiyon denir. Modada ise koleksiyon kelimesi terim anlamında kullanılır. İlkbahar - yaz ya da sonbahar - kış kreasyonlarının tamamına koleksiyon denir. Orijinal dilinde ''collection'' şeklinde yazılan bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Koleksiyon

Koleksiyon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumuna göre koleksiyon kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Koleksiyon - Doğru Kullanım

Kolleksiyon - Yanlış Kullanım

Kelimenin çoğul hali - Koleksiyonlar

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Kelimenin sıfat hali - Koleksiyoncu

Koleksiyon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Tam beş yıldır koleksiyon değeri taşıyan kitapları satın alıyorum. (Doğru Kullanım)

2- Kolleksiyon yapabilmek için zengin olmak yetmez, aynı zamanda çok boş vaktin olmalı. (Yanlış Kullanım)