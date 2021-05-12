Kolaj Nedir Ve Nasıl Yapılır? Kolaj Teknikleri Hakkında Bilgi

Kolaj "yapıştırmak" anlamına gelmektedir. Özellikle dergi resimleri, fotoğraf, kumaş ve benzeri malzemeler kullanılarak son derece hoş ve estetik eserler ortaya çıkabilir.

Kolaj Nedir?

Kolaj kelimesi halk arasında yapıştırmak anlamına gelmektedir. Birbirinden farklı malzemelerin belirlenen bir yüzeye plan dahilinde yapıştırılmasına kolaj denilmektedir. Bunun için de dergi fotoğrafları, gazete, fotoğraf ve önemsiz postalar gibi malzemeler kullanılabilir. Bu malzemeler uygun açılardan kesildikten sonra kağıt ve ya kanvas yüzeye yapıştırılır. Kolaj sayesinde hazırlanan görsel iki boyutlu şekilde görünecektir. Kolaj ile birlikte sanatsal eserler ortaya çıkarılabilir.

Resim alanında ünlü ressamlar da kolaj yapmayı tercih etmişlerdir. Buna göre özellikle Pablo Picasso pek çok eserinde kolay yaparak bu alanda öncülerden birisi olmuştur. Kolaj yapmak için hem yüzey hem de yapıştırılacak malzemeler itina ile seçilmelidir. Bu sayede kolajın içeriği de zengin olacaktır. Bu nedenle kolajın doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Kolaj Nasıl Yapılır?

Kolaj yapılırken her bir detaya çok dikkat edilmelidir. Özellikle kolay yapılacak olan yüzeyin belirlenmesi gerekir. İsteğe bağlı olarak tuval, kağıt ve ya kanvas üzerine kolaj yapılabilir. Kolaj yaparken karışık ve ya basit bir uygulama tarzı seçilebilir. Kolay için seçilen yüzeye uygun bir yapıştırıcı kullanılmalıdır. Ayrıca yüzeye yapıştırılacak olan malzemelerin de doğru bir şekilde seçilmesi gerekir. Hayal gücüne bağlı olarak kullanılacak malzemeler ve uygulama şekli belirlenmeli.

Düğme, pirinç, kürdan, sticker, ip, dergi fotoğrafları ve ya kumaşlardan kolaj yapılabilir. Kolay yapılırken birden fazla çeşitte yapıştırıcı seçenekleri kullanılabilir. Kolay yapılacak malzemeler de uygun biçimlerde kesilmelidir.

Kolajın güzel olması malzemenin kalitesine bağlıdır. Bu malzemeler ile estetik bir kolaj hazırlanır. Kolajın hazırlanmasında iki boyutlu bir görüntü sağlanması için malzemeler uygun şekillerde iç içe geçecek şekilde yüzeye yapıştırılabilir. Bu şekilde kolajın da en doğru şekilde hazırlanması sağlanacaktır.

Kolaj Teknikleri Hakkında Bilgi

Kolaj yaparken teknik bilgiye sahip olmak gerekir. Özellikle de resim alanında kolaj hazırlanırken pek çok detaya dikkat edilmesi gerekir. Özellikle kolaj yapılırken karo tekniği uygulanabilir. Karo tekniği ile farklı ya da eşit boyutlarda fotoğraflar bir araya getirilebilir. Bu şekilde karo tekniği ile kolaj hazırlanır. Bunun yanı sıra üst üste tekniği de kolay için en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir.

Birbiri ile benzer özellikler taşıyan fotoğraflar tek tek ve ya kırpılarak üst üste yapıştırılır. Bu kolaj tekniğinin özelliği fotoğrafların farklı yönlerde ve boyutlarda yapıştırılmasıdır. Ayrıca kolay yapılırken soluk teknik ve ya şeffaf teknik de kullanılır. Kolaj yapılırken uygulanacak malzemelerin çeşidine uygun bir yüzey ve yapıştırıcı kullanılmalıdır.

Kolaj Teknikleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Kolaj teknikleri özellikle resim sanatında görülmektedir. Tanınmış en ünlü ressamlardan birisi olan Pablo Picasso da eserlerinde kolaj yapardı. Kolajları ile ünlü olan ressam Picasso'nun tabloları hala en beğenilen sanat eserlerindendir. Hem ünlü ressamların uyguladığı kolaj tekniği yediden yetmişe herkes tarafından başarıyla uygulanabilir.

Önemli olan kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması ve hayal gücü doğrultusunda tasarımlar oluşturulmasıdır. Kolaj teknikleri de göz önünde bulundurularak birbirinden farklı malzemeler bir araya getirilmelidir. Bu malzemeler ile eşsiz ve estetik görünüme sahip birbirinden güzel kolay eserleri ortaya çıkarılabilir.