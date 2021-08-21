Kokulu Akıntı Neden Olur? Hamilelikte, Doğumdan Sonra Ya Da Adetten Sonra Kokulu Akıntının Sebepleri

Sağlıklı olan tüm kadınların vajinasında, vücudun diğer kısımlarında da olduğu gibi bazı bakteriler vardır. Aynı zamanda bu bölgede ter bezleri de bulunmaktadır. Bu nedenle vajinada gerçekleşen kokulu akıntıların oluşması oldukça normal bir durumdur. Bu durum için üretilen koku giderici ürünler vajinanın normal dengesini bozarak farklı sorunlara da neden olabilmektedir.

Kokulu Akıntı Neden Olur?

Vajina, içerisinde pek çok bakterinin bulunduğu bir yapıdır. Gün içerisinde yaşanılan durumlara, tüketilen yiyeceklere de bağlı olarak bakteri sayısında artış meydana gelebilmektedir. Sağlıklı bir kadının pH aralığı 3,8 ile 4,5 aralığındadır. Bu nedenle hafif asidik bir bölgedir. Vajinal akıntı durumları oldukça sağlıklı olunduğuna işaret eder.

Vajinal akıntılar vücudun vajinayı koruma ve temizleme yöntemidir. Yumurtlama döneminde ve cinsel uyarılma durumunda vajinal akıntının artması da oldukça normal bir durumdur. Doğum kontrol haplarının kullanımı, egzersiz, stres gibi durumlarda vajinal akıntının miktarında artış gözlemlenebilir. Anormal akıntılar ise genellikle bir enfeksiyon sonucunda oluşabilmektedir.

Keskin Koku: Her kadının başına gelebilecek oldukça doğal bir durumdur. Ekşi mayalı ekmek ve yoğurt gibi besinler vajina için oldukça faydalı olan gıdalardır. Bölgede oluşan keskin kokunun sebebi vajinanın asitlik derecesinden dolayıdır. Sağlıklı pH 3,8 ile 4,5 arasındadır.

Bakırımsı Koku: Genel olarak endişe edilmesi gereken bir durum değildir. Fakat ender de olsa farklı bir sorunun habercisi de olabilmektedir. Vajinada gözlemlenen bakırımsı koku oluşumunun sebebi kan olabilmektedir. Kanımızın yapısında bulunan demir elementi, kadınların adet dönemlerinde bu kokunun oluşmasına sebep olabilmektedir. Cinsel ilişkinin ardından hafif kanamalar yaygın olabilmektedir. Bunun nedeni vajinal kuruluk ya da küçük sıyrıklar ve kesiklere sebep olabilecek şiddetli cinsel birliktelikten kaynaklanabilmektedir. Bu sebeple bakırımsı koku oluşabilmektedir.

Tatlı Koku: Vajinada meydana gelen tatlı koku oluşumu endişe gerektirmeyen bir durumdur. Vajinal pH sürekli olarak değişebilen bir bakteri ekosistemidir. Bakteri popülasyonunda meydana gelen değişimler tatlı koku oluşumuna da sebep olabilmektedir.

Normal bir vajinanın florasını bozabilecek durumlar şunlardır:

Steroid ya da antibiyotik kullanımı

Klamidya ya da gonore

Doğum kontrol hapları

Bakteriyel vajinozis

Ameliyat sonrasında görülen pelvik enfeksiyon

Vajinal duş, köpük, kokulu sabun veya losyon kullanımı

Vajinal atrofi

Şeker hastalığı

Rahim ağzı kanseri

Maya enfeksiyonları

Vajina çevresinde ya da içerisinde oluşan tahriş

Trichomonas enfeksiyonu

Hamilelikte, Doğumdan Sonra ya da Adetten Sonra Kokulu Akıntının Sebepleri

Hamilelik sürecinde kadınlarda östrojen hormonunun üretimi oldukça artış gösterir. Bu nedenle açık renkli, koyu kıvamlı, hafif kokulu akıntılar meydana gelebilir. Akıntıda kötü koku yoksa, renksiz ise, idrar yaparken yanma ve vajinada kaşıntı yoksa bu durum fizyolojik bir akıntıyı işaret eder. Herhangi bir sakıncası yoktur. Bu nedenle tedavi gerektirmeyen bir durumdur.

Doğumdan sonra rahim boşalır ve gebeliğe özel olarak hazırlanmış ana rahminin iç tabakasında dökülme olur. Bu durum lohusalık döneminde vajinal akıntı oluşmasına sebep olur. Bu süreçte oluşan vajinal akıntıya loşi adı verilir. Doğumun ardından ilk günler kırmızı ve sonrasında soluk bir renk olarak devam eder.

Adet bittikten sonra vajinal akıntı olması oldukça normaldir. Adet döngüsü bittikten sonra hemen yumurta oluşumu başlar. Bu nedenle akıntı oluşur.