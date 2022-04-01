Kökteş Ne Demek Ve Kökteş Sözcük Nedir? Kökteş Kelimeler Ve Özellikleri

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Kökdeş kelimesinin anlamı ve bunun beraberinde kökdeş özellikli kelimeler konusunu merak eden pek çok insan bulunuyor. Bu insanların büyük bir bölümü konu hakkında bilgi sahibi olabilmek adına daha çok internet üzerinden araştırma yapmayı tercih etmektedir. Bu sebeple kökdeş ne demek ve kökdeş sözcüklerin en olduğu konusunda hem anlaşılır hem de doğru bilgilerin verilmesi büyük bir önem barındırmaktadır.

Kökteş Ne Demek ve Kökteş Sözcük Nedir?

Kökteş kelimesi Türkçede sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasında yerini almaktadır. Kökteş kelimesi birden fazla anlam taşıyan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Kökteş kelimesinin ilk anlamı; aynı kökten gelen çeşitli yapı ve görevi olan (kelimeler) demektir. Aynı zamanda da sevgi, sevinç, sevme; verim, vergi, veri; başlangıç, başlık, başkan gibi anlamlar barındırır.

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Kökteş sözcük ise; hem “ad” hem “eylem” olan, yazılışları (kökleri) aynı olan sözcüklere kökteş denilmektedir. Kullanış biçimine göre kimi zaman isim kökü, bazen de fiil kökü olan kökler olarak karşımıza çıkarlar. Sıva - sıva (mak), boya - boya(mak) , savaş- savaş(mak) gibi.

Kökteş Kelimeler ve Özellikleri

Hem “ad” hem “eylem” olan ve de yazılışları yani kökleri aynı olan sözcüklere kökteş denildiğinden daha önce bahsedilmişti. Kökteş kelimeler kendi aralarında bazı özellikler barındırmaktadır. Bunlar

- Kökteş kelimeler kullanışa göre kimi zaman isim kökü, kimi zamanda fiil kökü olan kökler olma özelliği barındırırlar.

- Kökteş kelimeler; bir kelimenin anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçası olma özelliği barındırır.

- Kökdeş kelimelerde yapım eki bulunmaz,

- Kökdeş kelimeler çekim eki bulunabilir.

Konun daha anlaşılır olması bakımından örnekler verilmesi yararlı olacaktır. Bu kapsamda:

Örnek:

Barış,

Güven,

Damla,

Eski,

Boya,

Sıva gibi kelimeler.

Sıva - sıva (mak),

Savaş - savaş (mak)

Boya - boya (mak) ,

Bir damla su dahi kalmadı.

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Ad

Çeşme sabaha kadar sürekli olarak damladı.

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Eylem

Aramızda olan savaşı sonlandırmak için barış gerekli.

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Ad

Ahmet arkadaşıyla barıştı.

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Eylem

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Önemli uyarı: Ortak kökler arasında bir anlam yakınlığının söz konusu olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Hem ad hem de eylem kökü olup da anlam bakımından ilgisiz olan sözcük köklerine sesteş yani eş sesli kökler denmektedir.