Köklü liseye yeni müdür

Beş yıldır İstanbul Erkek Lisesi'nde müdür yardımcılığını yürüten Çilenti, yeni görevinde yapacakları çalışmaları Hürriyet'e anlattı. Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin dünya vatandaşı olarak mezun olmaları için çalışacaklarını belirten Çilenti, uzaktan eğitim sürecinde rehberlik hizmetlerinin de arttırılacağını belirtti. Müdür Çilenti, yeni projeleri ve yapmak istedikleri çalışmaları şöyle anlattı:

"Yapacağımız çalışmalar arasında matematik, fizik, kimya olimpiyatlarına katılımı arttırmak var. Tüm öğrencilerin C1 diploması almasını sağlayacağız. Uluslararası yarışmalara katılımı arttırmak, kültürel ve sportif etkinlikleri arttıracağız. Rehberlik hizmetlerini arttıracağız. 10.00-15.00 saatleri arasında rehberlik öğretmenlerimiz okulda olacak. Öğrenciler ve velilerimiz gelip rehberlik hizmeti alabilecekler. Grup halinde gelenler için mesafeye göre ayarlanmış salonda hizmet verilecek, bireysel gelenler de öğretmenlerin odalarında görüşebilecekler. Randevu sistemi oluşturulacak. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilecek.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI

Üniversitelerde protokoller yapmak istiyoruz. Üniversitelerin laboratuvarlarından yararlanmak ve ortak projeler yapmak istiyoruz. Akademisyen istihdam etmek istiyoruz. Akademisyenler derslere girebilecek. Sertifikaya dayalı kurslar ve seminerler düzenlemek istiyoruz. Yurt dışına giden öğrenciler için bunlar çok önemli. Kültürlerarası öğrenci değişim programları düzenleyeceğiz. Erasmus projelerinin sayısını arttırmaya çalışacağız. Öğrenci odaklı, öğrencilerin aktif olarak katıldığı, öğrencilerin bir dünya vatandaşı olarak, küresel bir bakış açısı kazanarak buradan mezun olmaları için elimizden geleni yapacağız. Şu anda uzaktan eğitim derslerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Haftada bir kez öğretmenlerimiz okula geliyor, süreci birlikte değerlendiriyoruz."