Kökler farkı nedir ve nasıl bulunur? Kökler farkı formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

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Kökler farkı matematikte en fazla karşılaşılmakta olan konulardan birisi olarak bilinmektedir. Kökler farkı birçok konu içerisinde kullanılsa bile özellikle ikinci derece denklemler konusunun sorularını çözerken mutlaka bilinmesi gereken konulardan birisidir.

Kökler Farkı Nedir ve Nasıl Bulunur?

Kökler farkı, ikinci dereceden denklemler konusu içerisinde yer alan ve mutlaka bilinmesi gereken konulardan birisi olarak ifade edilebilir. Kökler farkı köklerin kat sayılar ile olan ilişkisini anlatmakta kullanılan bir konu olarak bilinmektedir. Köklerin kendi aralarında toplanmaları, çıkarılmaları, bölünmeleri ve çarpılmaları mümkün olmaktadır. Kökler farkı denildiği zaman ise denklemde bulunan iki farklı kökün farkının alınması gerekmektedir.

Kökler farkını hesaplamak için Δ = b 2 – 4ac formülünün kullanılması gerekmektedir. Formül de istenilen değerlerin yerine yazılması sonucunda istenilen cevaba ulaşmak mümkün olacaktır. Kökler farkını bulmak için kökler farkı formülünü kullanmak gerekmektedir.

Kökler farkı birçok yerde kullanılmakta olan ve bilinmesi gerekli olan formüller arasında yer almaktadır. Kökler farkının çözülmesi için Δ = b 2 – 4ac formülünde verilerin yerine yazılması gerekmektedir. Kökler farkı formülünde deltanın bulunması önceliği olan işlemlerden birisi olarak ifade edilebilir. Delta bulunduktan sonra delta değerine bakılarak işlemleri devam edilebilir.

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Kökler Farkı Formülü ve Örnekleri İle Konu Anlatımı

İkinci derece denklemler de kökler farkının hesaplanabilmesi için kökler farkı formülünün kullanılması gerekmektedir. Kökler farkı formülü ise Δ = b 2 – 4ac şeklinde ifade edilebilir. Kökler farkı formülleri ikinci dereceden bilinmeyeni olan denklemlerde uygulanmaktadır. İkinci derece denklemler ax2+bx+c bu şekilde yazılmaktadır.

İkinci derece denklemlerde kökler farkı formülü sıklıkla kullanılmaktadır. Kökler farkında x1 – x2 = √Δ / a bu formülün kullanıldığını söylemek mümkündür. Deltanın sıfırdan büyük olması durumunda denklemin sıfırdan büyük olmak üzere iki farklı kökünün olduğu ifade edilebilir.

Verilen ikinci derece denklemlerde deltanın sıfıra eşit olması durumunda ise denklemin eşit iki gerçek kökü olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumda denklemin iki katlı kökü veya çakışık iki kökü olduğunu söylemek mümkündür. Deltanın sıfırdan küçük olması durumunda ise denklemin gerçek bir kökünün olmadığını söylemek mümkündür.

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Kökler farkının bulunması, sıklıkla ikinci derece denklemlerde kullanılsa bile sadece ikinci derece denklemler de kullanılmamaktadır. Farklı matematik konularının içerisinde de kullanılması gerekebilen bir formül olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Kökler Farkının Bulunması

Kökler farkının bulunması için uygulanan formül içerisinde delta kavramı bulunmaktadır. Delta ise her denklemin sahip olduğu bir değer şeklinde ifade edilebilmektedir. Delta değerini bulmak için ise uygulanması gereken formül Δ = b 2 – 4ac şeklinde ifade edilebilir. Köklerin farkının bulunması ve köklerin derecelerinin bulunması bu konu içerisinde incelenmektedir. Kökler farkının bulunması için ise önce deltayı hesaplamak gerekir. Sonrasında denklemde yer alan köklerin farkı hesaplanabilir.

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Köklerin kendi aralarında işlem yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Kökler farkı ise kökler ile ilgili olarak yapılan işlemlerden birisi olarak ifade edilebilir. Denklemlerde yer alan kökleri bularak bu köklerin arasındaki farkı hesaplanmakta mümkün olmaktadır. Kökler farkının bulunması için ise en kolay yöntemin kökler farkı formülünü uygulamak olduğunu söylemek mümkündür. Kökler farkı formülünü denklemlerde yer alan verileri formülde yerlerine yerleştirerek istenilen sonuca kolay bir şekilde ulaşmak mümkün olacaktır.