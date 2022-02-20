Kök 2 kaçtır ve dışarı nasıl çıkar? Kök 2 irrasyonel midir ve yaklaşık değeri nedir

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Köklü sayılar, matematikte özel bir ifade ile gösterilir. Her köklü ifadenin bir karşılığı vardır. Bu karşılığı tam sayı olabileceği gibi küsuratlı sayı olarak da karşımıza çıkabilir. Kök iki de bir köklü sayıdır.

Kök 2 Kaçtır ve Dışarı Nasıl Çıkar?

Köklü bir sayısının dışarı çıkması için o sayının karesi olması gerekir. Aksi halde sayı kökten dışarı çıkmaz. Kök 2 sayısı kök dışına çıkamayan sayılardandır. Çünkü kök 2 sayısının karesi yoktur.

Kök 2 İrrasyonel Midir ve Yaklaşık Değeri Nedir?

Kök 2 irrasyonel bir saydır. Çünkü kök 2 kökten dışarı çıkamaz. Yalnızca yaklaşık değeri elde edilir. Bunun nedeni karesinin olmamasıdır. Kök 2 sayının yaklaşık değeri ise 1,41 olur.