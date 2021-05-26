Kohezyon Nedir? Kohezyon Nelere Bağlıdır? Kohezyona Günlük Hayattan Örnekler

Kohezyon molekülün çekim gücü anlamını barındırmaktadır. Birbirinin aynı yahut benzer moleküllerin birbirini çekmesi halidir. Kohezyon olayı hem sıvı hem de katılar da görülebilir. Pozitif ve negatif niteliğe sahip olan yüklerin birbirlerini çekme durumunu ifade eder.

Kohezyon Nedir?

Kohezyon olayı moleküllerin arasında ortaya çıkan etkileşimin bir neticesi olarak meydana gelen bir durumdur. Kohezyon bir nevi tutunma süreci olarak ifade edilebilir. Kohezyon kuvveti insanların günlük yaşam sürecinde denk geldiği olaylardan biridir. Camda bulunan su damlalarının yapışarak birbirine tutunması durumu kohezyon olarak tabir edilir. Kohezyon aynı yapıya sahip durumdaki iki maddenin birbirine tutunması durumudur.

Kohezyon olayının gerçekleşmesinde kütle çekimi gibi bir durumun varlığı söz konusu durumda değildir. Kohezyon olayı hem katılar da hem de sıvı maddelerde görülebilen bir durumdur. Diğer bir tabir ile kohezyon farklı kutupların birbirini çekmesi olayı olarak açıklanmaktadır. Bağların süresi çok kısa olsa dahi devamlı olarak yenilenmektedir. Hidrojen bağları olarak ifade edilen kohezyon olayı, bitkilerde ise farklı bir şekilde işler. Çünkü bitkilerde suyun farklı yönlerde iletilmesi durumu söz konusudur.

Kohezyon terimi haricinde bir de adezyon kuvvet terimi vardır. Kohezyon terimi aynı türdeki moleküllerin tutunması olarak ifade edilirken adezyon kuvvet farklı türde olan moleküllerin birbirine tutunması anlamına gelmektedir. Kohezyon olayı ise maddenin atom yapısıyla bağlantılı olmaktadır. Kohezyon ile tutunma sağlanmış halde olur.

Kohezyon Nelere Bağlıdır?

Kohezyon kuvveti, aynı cinsteki atomların birbiri arasında meydana getirmiş olduğu çekim kuvvetidir. Buna göre kohezyon nelere bağlıdır sorusunun yanıtı:

- Maddenin türü: Suyun, cıvanın ve zeytinyağının sahip oldukları kohezyon kuvvetleri farklıdır.

- Isı: Isı arttıkça moleküller daha çok hareketlilik kazanır, moleküller arası kuvvetleri azalış gösterir.

- Başka madde karıştırılması: Suyun içerisine deterjan karıştırılması halinde su moleküllerinin arasına deterjan molekülleri girer ve bunun sonucu olarak da birbirini tutma bağlarının zayıflamasına neden olur.

Kohezyona Günlük Hayattan Örnekler

Kohezyon kavramının çok daha anlaşılır bir nitelik barındırır hale gelmesinde hiç şüphesiz örneklerin verilmesi çok büyük bir yarar sağlamaktadır. Bu kapsamda kohezyon olayına günlük hayattan bazı örnekler verilmesi, anlatılmakta olan konun her birey tarafından çok daha kolay bir şekilde anlaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Buna göre kohezyona günlük hayattan örnekler şunlardır:

- Cıvanın top şekline sahip halde durması,

- Suyun damlalar şeklinde durması,

- Bitkilerde suyun taşınması olayı kohezyona günlük hayatta denk gelinen önemli örnekler arasında gösterilebilir.

Kohezyon aynı türde olan moleküllerin tutunma durumunu ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıvı olma niteliği barındıran maddelerde meydana gelen yüzey gerilimi kohezyon olarak tabir edilen bir durum oluşturmaktadır. Bitkilerde ise suyun zıt yönlerde taşınması durumu söz konusu olmaktadır. Su, bitkilerin sahip durumda oldukları kök kısmından odunsu yapıya ilerlerken kohezyon olayı meydana gelmektedir. Bu olay ise kohezyon kavramının anlaşılmasında en önemli katkı sağlayabilecek türden bir örnek olarak gösterilebilir.

Bir şişe içinde bulunmakta olan suyun bitirilmesine rağmen, suyun içinde bulunmakta olduğu şişenin içinde su damlalarının kalması hali de kohezyon olayına oldukça iyi bir örnek teşkil etmektedir. Banyodan çıkılmasının ardından insan vücudunda su damlalarının kalmasının sebebi de kohezyon olarak ifade edilmektedir.