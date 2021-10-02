Koh asit mi baz mı, yaygın adı nedir ve kuvvetli baz mıdır? Potasyum hidroksit Ph değeri ve kullanım alanları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hamsik orta sahadan attı, sayılmadı Kural ne diyorHamsik orta sahadan attı, sayılmadı! Kural ne diyor?#Trabzonspor
Rusya duyurdu: Artık bir engel kalmadıRusya duyurdu: Artık bir engel kalmadı!#Sputnik V
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Bakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: Fazlasıyla önem kazandıBakan Koca kapalı ortamları işaret ederek uyardı: 'Fazlasıyla önem kazandı'#Koronavirüs
Canlı | Dolmabahçede gol sesi Skor...Canlı | Dolmabahçe'de gol sesi! Skor...#Süper Lig
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul-yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul-yok et taktiği#Terörle Mücadele
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu olduİşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu#İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
Ölüm yıldönümünde çarpıcı makale: Adalet sağlanamadı Ölüm yıldönümünde çarpıcı makale: 'Adalet sağlanamadı'#Cemal Kaşıkçı
Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı Bakasetas şovla zirveye...Trabzonspor seriyi 22 maça çıkardı! Bakasetas şovla zirveye...#Süperlig
Hastanede korku dolu anlar 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kameradaHastanede korku dolu anlar! 3 hemşireyi rehin aldı: Dehşet kamerada#Rehin
Son dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı Dikkat: Kuvvetli olacakSon dakika... Meteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Ümraniyesporun yenilmezlik sırrı Abdullah Avcı detayı...Ümraniyespor'un yenilmezlik sırrı! Abdullah Avcı detayı...
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Koh asit mi baz mı, yaygın adı nedir ve kuvvetli baz mıdır? Potasyum hidroksit Ph değeri ve kullanım alanları

#KOH
Koh asit mi baz mı, yaygın adı nedir ve kuvvetli baz mıdır Potasyum hidroksit Ph değeri ve kullanım alanları

Çeşitli kimyasal bileşenlerden oluşan maddeler insan hayatına etki eden her alanda kullanım sahası oluşturmaktadır. Bu bileşenlerden biri de potasyum hidroksit olarak bilinmektedir. Sanayi ürünlerinden, tarıma, temizliğe ve hayvan bakımına kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Günlük hayatta insanların farkına varamadan kullandığı kimyasal bileşenler arasında gösterilmektedir. Peki, KOH asit mi baz mı, yaygın adı nedir ve kuvvetli bir baz mıdır? Potasyum hidroksit PH değeri nedir ve kullanım alanları nereler olmaktadır? İşte, potasyum hidroksit hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan bilgileri derledik.

Haberin Devamı

Potasyum hidroksit, kullanım alanı oldukça geniş olan bir kimyasal bileşen olmaktadır. Günlük hayatta insanlar bu bileşenin özellikle nem tutma özelliğinden yararlanmaktadırlar. Ortamdaki nemi emerek yok etmesi ve eriyerek kaybolması gibi faydalı özelliklere sahip bir bileşen olarak belirtilmektedir.

KOH Asit mi, Baz mı, Yaygın Adı Nedir ve Kuvvetli Baz mıdır?

Potasyum hidroksitin yaygın olarak kullanılan ismi, Potas kostik olarak ifade edilmektedir. Potasyum hidroksit formül olarak KOH şeklinde bilinmektedir. Potasyum hidroksit, akkor derecede uçucu özelliğe sahip olan, yüksek ısıda eriyebilen ve suda ısı açığa çıkararak kimyasal alkalik olan bir baz şeklinde açıklanmaktadır. Potasyum hidroksit, kuvvetli bir baz olmaktadır. BU madde beyaz renge sahip katı bir kimyasal bileşendir. Bazik bir kimyasal bileşen olduğu için asit düzeyi yüksek olan ortamlarda denge sağlamak için kullanılmaktadır.

Potasyum Hidroksit PH Değeri Nedir ve Kullanım Alanları Nerelerdir?

Potasyum hidroksit veya KOH, PH değeri çok yüksek olduğu halde kesin değeri su ile etkileşime girdiği zamanki durumuna bağlı olmaktadır. Potasyum hidroksit özellikle tarım alanında asit oranı yüksek seviyede olan toprakların asidik oranını dengelemek amacıyla kullanılmaktadır. Potasyum hidroksitin günlük hayatta kullanıldığı yerleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 1 .Sanayi ürünlerinde,

2. Gübre sektöründe,

3. Veterinerlikte,

4. Tarım sektöründe,

5. Temizlik sektöründe,

6. Tıbbi sanayide

7. Kauçuk üretiminde

8. Akünün yapımında

Potasyum hidroksit aynı zamanda geri dönüşümlü kağıtların yapımı sırasında, sıvı sabun üretiminde ve pek çok temizlik ürününün üretilmesinde kullanılan bir bileşen olmaktadır.

Potasyum hidroksitten bitkisel deneyler sırasında da faydalanılmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#KOH