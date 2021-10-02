Koh asit mi baz mı, yaygın adı nedir ve kuvvetli baz mıdır? Potasyum hidroksit Ph değeri ve kullanım alanları

Haberin Devamı

Potasyum hidroksit, kullanım alanı oldukça geniş olan bir kimyasal bileşen olmaktadır. Günlük hayatta insanlar bu bileşenin özellikle nem tutma özelliğinden yararlanmaktadırlar. Ortamdaki nemi emerek yok etmesi ve eriyerek kaybolması gibi faydalı özelliklere sahip bir bileşen olarak belirtilmektedir.



KOH Asit mi, Baz mı, Yaygın Adı Nedir ve Kuvvetli Baz mıdır?



Potasyum hidroksitin yaygın olarak kullanılan ismi, Potas kostik olarak ifade edilmektedir. Potasyum hidroksit formül olarak KOH şeklinde bilinmektedir. Potasyum hidroksit, akkor derecede uçucu özelliğe sahip olan, yüksek ısıda eriyebilen ve suda ısı açığa çıkararak kimyasal alkalik olan bir baz şeklinde açıklanmaktadır. Potasyum hidroksit, kuvvetli bir baz olmaktadır. BU madde beyaz renge sahip katı bir kimyasal bileşendir. Bazik bir kimyasal bileşen olduğu için asit düzeyi yüksek olan ortamlarda denge sağlamak için kullanılmaktadır.



Potasyum Hidroksit PH Değeri Nedir ve Kullanım Alanları Nerelerdir?



Potasyum hidroksit veya KOH, PH değeri çok yüksek olduğu halde kesin değeri su ile etkileşime girdiği zamanki durumuna bağlı olmaktadır. Potasyum hidroksit özellikle tarım alanında asit oranı yüksek seviyede olan toprakların asidik oranını dengelemek amacıyla kullanılmaktadır. Potasyum hidroksitin günlük hayatta kullanıldığı yerleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:



1 .Sanayi ürünlerinde,



2. Gübre sektöründe,



3. Veterinerlikte,



4. Tarım sektöründe,



5. Temizlik sektöründe,



6. Tıbbi sanayide



7. Kauçuk üretiminde



8. Akünün yapımında



Potasyum hidroksit aynı zamanda geri dönüşümlü kağıtların yapımı sırasında, sıvı sabun üretiminde ve pek çok temizlik ürününün üretilmesinde kullanılan bir bileşen olmaktadır.



Potasyum hidroksitten bitkisel deneyler sırasında da faydalanılmaktadır.