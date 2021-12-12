Kognitif nedir? Tıpta bilişsel psikoloji ilgi alanları nelerdir?

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Bilişsel psikoloji insanların biliş sistemlerini inceleyerek onların davranışlarına verdikleri anlamları konu edinen bir uzmanlık alanı olarak ifade edilmektedir.

Kognitif Nedir?

Kognitif kelimesi anlam olarak kişinin meydana gelen olay ve durumları anlama, kavrama ve yorumlama gibi zihinsel yeteneklerini aktif bir şekilde kullanmasını sağlayan işlevleri ifade etmek için kullanılan bir terim olmaktadır. Kognitif kavramı tıp biliminde davranış terapisine temel teşkil etmektedir. Bu nedenle kognitif terimi kullanılarak ifade edilen her şey insanı oluşturan davranış, düşünce, fiziksel ve biyolojik hali içine alan bir bütün olarak anlaşılmaktadır.

Tıpta Bilişsel Psikoloji İlgi Alanları Nelerdir?

Bilişsel psikoloji, insan davranışlarının nelerden kaynaklandığını araştırarak bunların ne anlama geldiğini ifade eden bir alan olmaktadır. Bilişsel psikoloji insanların sahip olduğu düşünceleri yorumlayarak bu düşüncelerin davranışlara aktarılma sürecini incelemektedir. Bilişsel psikoloji düşünce sistemine dayalı bir uzmanlık alanı olduğu için bu alanda yapılan araştırmaların karşılığı da somut olmamaktadır. Çünkü zihinde gerçekleşen faaliyetler düşünme, hayal kurma ve algılama gibi soyut süreçlerden meydana gelmektedir.

Bilişsel psikolojinin ortaya çıkmasını sağlayan şey insanların davranışları ve bu davranışların anlamlandırılmasını çeşitli yöntemlerle açıklamak olmaktadır. Bilişsel psikolojinin ilgi alanlarını İnsan davranışları başta olmak üzere, düşünceler, karar verme süreçleri ve refleksler oluşturmaktadır.

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Bilişsel psikoloji aynı zamanda ruhsal olarak rahatsız durumda olan hastaların problemleri ile de ilgilenmektedir. Bu hastaların özellikle terapiler sırasında ortaya koydukları abartılı soyut düşünceleri bilişsel psikoloji ele alıp incelemektedir. Bilişsel psikolojide kullanılan terapi yolu ile tedavi yönteminde kişinin kendini kötü hissederek içine kapanmasını sağlayan her düşüncenin nedeni araştırılmaktadır. Bu sayede hastanın kendini daha rahat ifade etmesine ortam hazırlanmış olmaktadır.

Bilişsel psikoloji alanında çalışan kişiler hastanelerde, sağlık merkezlerinde ya da özel bir klinikte görev yapmaktadırlar. Bu alanda çalışan uzmanların şu alanlarda çalışmalar yaptıkları belirtilmektedir:

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- Hafıza kaybı ve Alzheimer hastalığı

- Öğrenme güçlüğü

- Algısal ve duyusal sorunlar

- Beyin kaynaklı yaşanan hastalıklar

- Konuşma bozuklukları

- Çeşitli psikolojik rahatsızlıklar