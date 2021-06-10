Kofaktör Nedir Ve Nerede Sentezlenir? Kofaktör Organik Midir İnorganik Midir

Kofaktör, bileşik yapıda olan enzimler de bulunan yardımcı kısımlardaki inorganik adı verilen bileşiklerden oluşan yapıdır.

Kofaktör Nedir ve Nerede Sentezlenir?

Kofaktör, bileşik yapıda olan enzimler de yer alan yardımcı bölümlere inorganik adı verilen bileşiklerden oluşan durumdur. Koenzim ise, bileşik halde bulanan enzimlerde bulunan yardımcı bölümlere organik ismi verilen bileşiklerden meydana geliyorsa ortaya çıkan biyolojik bir durumdur. Biyokimya başlığı altında da incelenen bu terimlerin ana ayırt edici durum inorganik ve organik olma durumudur. Bileşik enzimler karşılaşılır.

Enzime yardımcı olan bölümler, inorganik maddeler de meydana geliyorsa bu isimi alır. Bunlara örnek olarak da Fe, K, Ca gibi iyonları örnek olarak gösterebiliriz. Bunun için ihtiyaç olan inorganik maddeler, canlı tarafından sentezlenmediği için dışarıdan alınması gerekir. Yani inorganik maddelerin sentezi söz konusu olur.

Kofaktör Organik midir, İnorganik midir?

Kofaktör, bileşik yapıda bulunan enzimlere yardımcı olan kısımda yer alan inorganiz ismi verilen bileşiklerden oluşur. Protein bölümüne yardımcı olan ve kendisi proteinden meydana gelmeyen moleküllere kofaktör ismi verilir. Enzimlerin asıl iş yapan bölümü olan kofaktör, apoenzimden daha küçük bir yapıya sahiptir. Kofaktörler organik ya da inorganik bir molekül yapısında olabilir. Örneğin Fe+2, Mg+2 Zn+2 ,Mn+2, gibi iyonlar metabolik etkinlikte görev yapan inorganik kofaktörlere verilen isimdir.

Koenzim ve Kofaktör Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kofaktör bileşikleri organik ve inorganik madde olabilir. Organik ifadeler koenzim terimin de geçer aynı zamanda, inorganik ifadeler de kofaktör teriminde bulunur. Koenzimlere örnek olarak da NAD, FAD ve vitaminler gösterilebilir. Koenzim de ise, organik maddelerin sentezlenmesi ve canlılar tarafından gerçekleştirilebilir.

Bileşik bir enzimin görev yapabilmesi için bu iki terimin de kullanılmaya ihtiyacı vardır. Enzimler de geçen yardımcı bölüm ifadeleri inorganik ve organik maddeleri kapsar. Çünkü enzimdeki yardımcı kısım vitaminlerden meydana geliyor. Burada koenzim söz konusu oluyor. Yardımcı bölümlerde ise Ca, Mg, Zn ya da K gibi iyonlar varsa burada da kofaktör bulunur.

Kofaktörler

Bazı enzimler aktivite için yapılarında bulunan amino asit kalıntılarından farklı

kimyasal bileşenlere ihtiyaç duymaz.

Bazı enzimler ise, aktivite yapabilmek için kimyasal bileşene ihtiyaç duyar.

Enzimatik reaksiyonlarda, enzimlerin faaliyete girebilmeleri için bağlanan yan grupların tamamına kofaktör ismi verilir.

Kofaktör terimi, iyonları ve koenzimleri de içine kapsar. Kofaktör çok genel bir kavramdır. Koenzimler ise, metabolit ya da vitamin türevi olarak kendi içinde farklı dallara ayrılır.

Kofaktörler, genellikle suda çözünen bir vitamin türevidir.

Bazı koenzimler ve molekülden moleküle kimyasal grup taşınmasına yardımcı olur.

Enzim Aktivitesi

Enzim aktif bölgesinin tepkimeleri gerçekleştirdiği enzim bölgesine verilen isimdir.

Genellikle enzimin sadece küçük bir bölümünü ifade eder.

Bir mikro çevre oluşturulmuş olan bir bölgedir.

Substratı bağlayan R gruplarına sahip olan amino asitlerden meydana gelir.

Tepkime tamamlandığı zaman ürünlerin serbest bir şekilde ayrılmasını sağlar.

Enzimlerin katalitik aktiviteleri, doğal protein konformasyonlarının (konuşlarının) tamamına bağlıdır.

Bir enzim denatüre edildiği zaman ya da alt ünitelerine ayrıştırıldığı zaman katalitik aktivitesi genellikle kaybolur.

Bir enzim amino asit monomerlerine yıkıldığı zaman katalitik aktivitesi geri dönüşümü olmadan (tersinmez, irreversibıl) yani kısaca kaybolur.

Enzimin sıcaklık, pH, oksidan, deterjan etkisi ya da redüktan ajana maruz kalması durumunda üç boyutlu bir yapının bütünlüğünün kısmen bozacağı için katalitik aktivite de kaybolmuş olur.