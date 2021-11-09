Kocaeli’de öğrenci servisi dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı

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Kaza, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde saat 14.00 sıralarında, Beylikbağı Mahallesi Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği bölgede meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi’nden 21 öğrenciyi alan midibüs, yolda önce bir yayaya sonra köprünün korkuluklarına çarparak dereye uçtu. Kazada midibüsün çarptığı Birsen Giriş (51) ile araçta bulunan bir öğrenci yaşamını yitirdi. Birsen Giriş’in, Gebze’de özel bir hastanede çalıştığı öğrenildi. Hasar gören araçta sıkışan midibüs sürücüsü Mehmet Özdemir’i kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen midibüs, köprünün altından geçen kanalın üzerinde ters durdu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112’ye Haber verildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Midibüsün sürücüsü Mehmet Özdemir’i araçtan çıkarmak için itfaiye ve 112 Acil ekipleri koordineli olarak çalıştı. Özdemir’e damar yolu açıldı. Araçtan çıkarılan Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.