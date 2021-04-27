Kocaeli plaka kodu kaçtır? Kocaeli ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye'de 81 il vardır. Bu illerden hepsinin plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları alfabetik olarak illere verilmiştir. Alfabetik konumundan dolayı Kocaeli ilimizin plaka kodu 41'dir. Plaka kodları araçların adı olduğunu söyleyebiliriz. Araçların ön veya arka kısımlarında bu plakalar görünmelidir.

Kocaeli Plaka Kodu Kaçtır?

Kocaeli'nin plaka kodu 41'dir. Kocaeli, Türkiye'nin sanayi şehri olarak da bilinmektedir. İstanbul'a olan yakınlığı ile de önemli bir konumda bulunmaktadır. Bundan dolayı trafiği oldukça önemlidir. Hatta bir ticaret merkezi denilebilir. Kocaeli için ulaşım ağı çok önemlidir. Bu konuda gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Kocaeli'ne gelindiğinde 41 plaka kodu çok kolay göze çarpmaktadır. Buna ek olarak, Kocaeli'nde yaşayan insanlar için bir simge halini aldı.

Kocaeli ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Kocaeli'nin dört tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: İzmit, Gölcük, Karamürsel, Körfez olmak üzere dört tanedir.

Kocaeli Merkez (İzmit) ilçesi plaka harfleri:

41 AB 001 - 41 AZ 999

41 D 0001 - 41 D 9999

41 DA 001 - 41 DZ 999

41 EA 001 - 41 EZ 999

41 FA 001 - 41 FZ 999

41 HA 001 - 41 HC 999

41 HE 001 - 41 HZ 999

41 KA 001 - 41 KZ 999

41 L 0001 - 41 L 9999

41 LA 001 - 41 LZ 999

41 M 0001 - 41 M 4999

41 MA 001 - 41 MA 999

41 P 0001 - 41 P 9999

41 T 0001 - 41 T 4999

41 J 0001 - 41 J 0999

41 J 4001 - 41 J 4500

41 MD 001 - 41 MF 999

41 NA 001 - 41 NZ 999

41 RA 001 - 41 SZ 999

41 MB 001 - 41 MC 999

41 TA 001 - 41 VZ 999

41 HD 001 - 41 HD 999

41 M 9000 - 41 M 9999

41 N 0001 - 41 N 9999

41 T 9000 - 41 T 9999

41 MH 001 - 41 MH 999

Gölcük ilçesi plaka harfleri:

41 E 0001 - 41 E 9999

41 H 0001 - 41 H 9999

41 M 5000 - 41 M 6999

41 MA 251 - 41 MA 350

41 T 5000 - 41 T 6999

41 GA 001 - 41 GZ 999

41 J 3000 - 41 J 3244

Karamürsel ilçesi plaka harfleri:

41 K 0001 - 41 K 9999

41 M 8000 - 41 M 8999

41 T 8000 - 41 T 8999

41 J 3245 - 41 J 3400

41 MJ 001 - 41 MJ 999

Körfez ilçesi plaka harfleri:

41 F 0001 - 41 F 9999

41 R 0001 - 41 R 9999

41 T 7000 - 41 T 7050

41 B 0001 - 41 B 9999

41 J 7000 - 41 J 7249

41 MK 001 - 41 MK 999