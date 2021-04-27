Kocaeli plaka kodu kaçtır? Kocaeli ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka kullanımı dünyada ilk defa Fransa'da kullanılmaya başlanmıştır. Sonra bu uygulama tüm dünyaya yayılmıştır. Her ülkenin kendine özel plaka sıralaması ve şekli vardır. Bu yüzden bir aracın plakasından hangi ülkeye ait olduğunu anlayabiliriz. Plakalar araba, otobüs, taksi, kamyonet ve motor gibi taşıtlar için kullanılmakta. Bu plakalar araçların trafiğe çıkabilir duruma getirir. Herhangi bir sorunda araçları bu kendilerine özel plaka kodlarından tespit edilmektedir. İşte, tüm detaylar.
Türkiye'de 81 il vardır. Bu illerden hepsinin plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları alfabetik olarak illere verilmiştir. Alfabetik konumundan dolayı Kocaeli ilimizin plaka kodu 41'dir. Plaka kodları araçların adı olduğunu söyleyebiliriz. Araçların ön veya arka kısımlarında bu plakalar görünmelidir.
Kocaeli Plaka Kodu Kaçtır?
Kocaeli'nin plaka kodu 41'dir. Kocaeli, Türkiye'nin sanayi şehri olarak da bilinmektedir. İstanbul'a olan yakınlığı ile de önemli bir konumda bulunmaktadır. Bundan dolayı trafiği oldukça önemlidir. Hatta bir ticaret merkezi denilebilir. Kocaeli için ulaşım ağı çok önemlidir. Bu konuda gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Kocaeli'ne gelindiğinde 41 plaka kodu çok kolay göze çarpmaktadır. Buna ek olarak, Kocaeli'nde yaşayan insanlar için bir simge halini aldı.
Kocaeli ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Kocaeli'nin dört tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: İzmit, Gölcük, Karamürsel, Körfez olmak üzere dört tanedir.
Kocaeli Merkez (İzmit) ilçesi plaka harfleri:
41 AB 001 - 41 AZ 999
41 D 0001 - 41 D 9999
41 DA 001 - 41 DZ 999
41 EA 001 - 41 EZ 999
41 FA 001 - 41 FZ 999
41 HA 001 - 41 HC 999
41 HE 001 - 41 HZ 999
41 KA 001 - 41 KZ 999
41 L 0001 - 41 L 9999
41 LA 001 - 41 LZ 999
41 M 0001 - 41 M 4999
41 MA 001 - 41 MA 999
41 P 0001 - 41 P 9999
41 T 0001 - 41 T 4999
41 J 0001 - 41 J 0999
41 J 4001 - 41 J 4500
41 MD 001 - 41 MF 999
41 NA 001 - 41 NZ 999
41 RA 001 - 41 SZ 999
41 MB 001 - 41 MC 999
41 TA 001 - 41 VZ 999
41 HD 001 - 41 HD 999
41 M 9000 - 41 M 9999
41 N 0001 - 41 N 9999
41 T 9000 - 41 T 9999
41 MH 001 - 41 MH 999
Gölcük ilçesi plaka harfleri:
41 E 0001 - 41 E 9999
41 H 0001 - 41 H 9999
41 M 5000 - 41 M 6999
41 MA 251 - 41 MA 350
41 T 5000 - 41 T 6999
41 GA 001 - 41 GZ 999
41 J 3000 - 41 J 3244
Karamürsel ilçesi plaka harfleri:
41 K 0001 - 41 K 9999
41 M 8000 - 41 M 8999
41 T 8000 - 41 T 8999
41 J 3245 - 41 J 3400
41 MJ 001 - 41 MJ 999
Körfez ilçesi plaka harfleri:
41 F 0001 - 41 F 9999
41 R 0001 - 41 R 9999
41 T 7000 - 41 T 7050
41 B 0001 - 41 B 9999
41 J 7000 - 41 J 7249
41 MK 001 - 41 MK 999