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Haber Giriş: 27.04.2021 - 03:49 | Son Güncelleme:

Kocaeli plaka kodu kaçtır? Kocaeli ve ilçelerinin plaka harfleri

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Kocaeli plaka kodu kaçtır? Kocaeli ve ilçelerinin plaka harfleri

Plaka kullanımı dünyada ilk defa Fransa'da kullanılmaya başlanmıştır. Sonra bu uygulama tüm dünyaya yayılmıştır. Her ülkenin kendine özel plaka sıralaması ve şekli vardır. Bu yüzden bir aracın plakasından hangi ülkeye ait olduğunu anlayabiliriz. Plakalar araba, otobüs, taksi, kamyonet ve motor gibi taşıtlar için kullanılmakta. Bu plakalar araçların trafiğe çıkabilir duruma getirir. Herhangi bir sorunda araçları bu kendilerine özel plaka kodlarından tespit edilmektedir. İşte, tüm detaylar.

Türkiye'de 81 il vardır. Bu illerden hepsinin plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları alfabetik olarak illere verilmiştir. Alfabetik konumundan dolayı Kocaeli ilimizin plaka kodu 41'dir. Plaka kodları araçların adı olduğunu söyleyebiliriz. Araçların ön veya arka kısımlarında bu plakalar görünmelidir.

 Kocaeli Plaka Kodu Kaçtır?

 Kocaeli'nin plaka kodu 41'dir. Kocaeli, Türkiye'nin sanayi şehri olarak da bilinmektedir. İstanbul'a olan yakınlığı ile de önemli bir konumda bulunmaktadır. Bundan dolayı trafiği oldukça önemlidir. Hatta bir ticaret merkezi denilebilir. Kocaeli için ulaşım ağı çok önemlidir. Bu konuda gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Kocaeli'ne gelindiğinde 41 plaka kodu çok kolay göze çarpmaktadır. Buna ek olarak, Kocaeli'nde yaşayan insanlar için bir simge halini aldı.

 Kocaeli ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

 Kocaeli'nin dört tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: İzmit, Gölcük, Karamürsel, Körfez olmak üzere dört tanedir.

Kocaeli Merkez (İzmit) ilçesi plaka harfleri:

41 AB 001 - 41 AZ 999

 41 D 0001 - 41 D 9999

 41 DA 001 - 41 DZ 999

 41 EA 001 - 41 EZ 999

 41 FA 001 - 41 FZ 999

 41 HA 001 - 41 HC 999

 41 HE 001 - 41 HZ 999

 41 KA 001 - 41 KZ 999

 41 L 0001 - 41 L 9999

 41 LA 001 - 41 LZ 999

 41 M 0001 - 41 M 4999

 41 MA 001 - 41 MA 999

 41 P 0001 - 41 P 9999

 41 T 0001 - 41 T 4999

 41 J 0001 - 41 J 0999

 41 J 4001 - 41 J 4500

 41 MD 001 - 41 MF 999

 41 NA 001 - 41 NZ 999

 41 RA 001 - 41 SZ 999

 41 MB 001 - 41 MC 999

 41 TA 001 - 41 VZ 999

 41 HD 001 - 41 HD 999

 41 M 9000 - 41 M 9999

 41 N 0001 - 41 N 9999

 41 T 9000 - 41 T 9999

 41 MH 001 - 41 MH 999

Gölcük ilçesi plaka harfleri:

41 E 0001 - 41 E 9999

 41 H 0001 - 41 H 9999

 41 M 5000 - 41 M 6999

 41 MA 251 - 41 MA 350

 41 T 5000 - 41 T 6999

 41 GA 001 - 41 GZ 999

 41 J 3000 - 41 J 3244

Karamürsel ilçesi plaka harfleri:

41 K 0001 - 41 K 9999

 41 M 8000 - 41 M 8999

 41 T 8000 - 41 T 8999

 41 J 3245 - 41 J 3400

 41 MJ 001 - 41 MJ 999

Körfez ilçesi plaka harfleri:

41 F 0001 - 41 F 9999

 41 R 0001 - 41 R 9999

 41 T 7000 - 41 T 7050

 41 B 0001 - 41 B 9999

 41 J 7000 - 41 J 7249

 41 MK 001 - 41 MK 999 

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