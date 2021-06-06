Kocaeli lise taban puanları 2021! Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Kocaeli' de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kocaeli' deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,36 0,81 0,04 KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 451,7775 1,62 0,06 KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 445,4703 2,1 0,2 KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 438,2711 2,74 0,82 KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 430,7629 3,52 0,82 KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 424,8524 4,19 2,1 KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 423,9388 4,31 1,7