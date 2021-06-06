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GeriEğitim Kocaeli lise taban puanları 2021! Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Kocaeli lise taban puanları 2021! Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Kocaeli lise taban puanları 2021! Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Kocaeli' de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Kocaeli' de liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kocaeli' deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150465,360,810,04
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150451,77751,620,06
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150445,47032,10,2
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180438,27112,740,82
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180430,76293,520,82
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150424,85244,192,1
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180423,93884,311,7

 

KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150421,6574,590,87
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150413,94825,633,95
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızİngilizce90412,6085,820,76
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180408,64326,433,59
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılKızArapça60401,58067,583,23
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90388,723101,87
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150388,6943104,36
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150387,554210,234,83
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce270380,141711,824,64
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120379,078612,060,59
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120357,589517,492,82
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120348,697920,025,31
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60345,232621,069,5
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30344,918521,154,33
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30338,147223,249,16
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60332,50825,077,76
KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120332,13225,196,04
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60325,355527,488,92
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120321,953328,686,35
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce150318,051630,16,77
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60317,220630,4112,1
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60316,121330,828,38
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30310,764732,8415,37
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30309,848233,2117,72
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce136303,927335,5510,1
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30302,836535,9915,95
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30301,653836,4925,44
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120299,304237,463,73
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30293,46414010,67
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30293,105840,1621,77
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60288,652442,1924,73
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30287,590542,6818,64
KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30278,884446,926,79
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60278,331947,1824,68
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60278,184347,2520,26
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30273,638849,6227,49
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30270,599451,2312,41
KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30269,818551,6528,03
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60266,790253,328,95
KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30266,444553,4830,67
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30260,717856,7519,08
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60247,61364,7135,63
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90246,627365,3321,91
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60246,252865,5713,38
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30245,491166,0629,16
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60236,310872,0616,55
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30235,913272,3331,48
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30231,334975,3719,52
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30227,10478,1929,68
KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30194,955895,3836,11
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