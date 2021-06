Koç Üniversitesi’nden mezuniyet töreni

2020 yılının üniversite 1'incisi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi İpek Bahar Ungan, 2021 yılı 1'incisi ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi Burcu Magemizoğlu oldu.

ARTIK YEPYENİ BİR DÜNYADAYIZ

Törende konuşan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, “Sevgili Mevlanamızın sözlerine kulak verin. Evrensel şairimiz Yunus Emre ne demiş, iyi dinleyin. Bazı eski sömürgeci ve esir ticareti ile zengin olmuş ülkelerin boş laflarına, geri kalmış ülkeler, gelişmemiş ülkeler propagandasına itibar etmeyiniz. Artık yepyeni bir dünyadayız. Bilhassa unutmayınız ki insaniyet, insan olma konusunda hiçbiri bizden üstün değildir. Mezuniyet töreni nedeniyle öğrencilere seslenen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da şunları söyledi: “Öğrencilerimizin özellikle son senelerde artan çift-anadal tercihlerinde birbirine daha dikey seçimleri yapmaya, örneğin bir mühendisin psikoloji veya felsefe okumaya, ekonomi okuyan bir öğrencimizi görsel sanatlara teşvik ediyor, bu heves ve heyecanlarını en iyi şekillerde yakalayabilmeleri için her türlü imkânı sağlıyoruz. Bilimdeki değişim hızı artık yüzyıllar veya on yıllarla değil, yıllar ve hatta aylar bazında ölçülür oldu. Neredeyse her gün yeni bir disiplin doğuyor; eski disiplinler ise beklenmedik iş birlikleriyle yeniden hayat buluyor.”

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIN

Konuk konuşmacı olarak törene katılan tıbbi antropolog ve tıp doktoru Paul Farmer, “Her mezuniyette olduğu gibi, şimdi ‘muhteşem yalnızlığınızdan’ çıkıyorsunuz. Pek çoklarının ‘gerçek dünya’ dediği yere geri dönüyorsunuz. Elbette, her zaman gerçek dünyanın bir parçasıydınız ve hepimiz gibi onun içinde kendinizi geliştirmek zorundasınız. İster kampüste, ister kampüs dışında, ister Boğaz’ın doğusunda, ister batısında veya Türkiye’nin sınırları dışında olsun, siz mezunlar Bilim Kapısı’ndan çıkmaya hazır olun ve bu kapıyı kapatmayın. Siz mezunlar sadece yakın çevrenizi değil, çok daha geniş bir çevreyi düşünmek durumundasınız. Sadece kendi vatanınızı değil, hepimizin içinde yaşadığı ortak vatanımız olan dünyayı düşünmelisiniz. Tüm salgınlar yaşadıklarımız, bize sosyal dünyada yaşadığımızı hatırlatır ki, sizler de şimdi bu dünyaya dönüyorsunuz; aslında hiç terk etmemiş olduğunuz aynı dünyaya. Birincisi, mezun olduğunuz okulun misyonu bu ülkenin genç insanlarını anlamlı, etik bir yaşam için hazırlamak ve sizin günümüzde halen insanlığın başına dert olan sorunlara dair çözüm arayışlarına katkıda bulunmanızı sağlamak. Gerek terör, gerek iklim değişikliği, gerekse sağlık konusundaki eşitsizlikler olsun. Ancak yeteneklerinizin etki alanı sadece Türkiye ile sınırlı kalmamalı. Ülkenizin dünyadaki yerini hatırlamalısınız" dedi.

Törende konuşan 2020 yılı 1'incisi İpek Bahar Ungan: “Koç Üniversitesi’nin sunduğu eğitim imkânları, öğrencilerine araştırma, analiz ve bilgiye ulaşma isteği aşılamasıyla 2020 sınıfı mezunları olarak girdiğimiz her ortamda Koç Üniversitesi’nin ışığıyla parlamaya devam edeceğiz. Bize bilimi temel alan, akılcı ve yenilikçi bir eğitimle dünya vatandaşı olarak yetiştiren bu okulda, öğrenci olma şansını sunan başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Koç Üniversitesi’ne ve Vehbi Koç Vakfı’na sonsuz teşekkür, minnet ve saygılarımı sunuyorum” 2021 yılı birincisi Burcu Magemizoğlu ise, “Dünyada bir fark yaratabilmek için gücü hep bilgide buldum ve Koç Üniversitesi tam da bu noktada benim şansım oldu. Çünkü burada kapılar sizin için hep açıktır, siz yeter ki isteyin; disiplinlerarası eğitim, yurt dışı imkânları ve sosyal faaliyetler önünüzdeki sonsuz fırsatlardan sadece sayabildiklerim. Her başarı beraberinde sorumluluk getirir, biz de Koç Üniversitesi mezunları olarak böylesine kaliteli bir eğitim almanın ne kadar büyük bir şans olduğunu hep hatırlamalıyız. Maalesef şans diyorum çünkü nitelikli eğitim birçok çocuk ve genç için hâlâ bir şans, hak değil. Ama bu şansa sahip olmuş kişiler olarak bu durumu değiştirmenin elimizde olduğuna inancım tam. Bu konudaki hassasiyeti ve kapsamlı çalışmalarıyla bilinen bir kurumdan mezun olmak da bu sebeple apayrı bir onur” dedi.