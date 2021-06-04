Koç Okulu yeni lise binasının temeli atıldı

Suna Kıraç’ın doğum günü olan 3 Haziran’da gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç şöyle konuştu:

“Koç Lisesi’nin temel atma törenini annemin doğum gününde yapmak, kendisine verebileceğimiz en büyük hediyedir. Onun için eğitimin ve bu okulun birinci koşulu öğrencilerini dünyaya hazırlayan, rekabetçi ve nitelikli bir içeriğe sahip olmasıydı. Ülkemiz ve bizler için çok önemli olan bu okulun amacı, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde bedenen ve fikren yetişmiş, sağlıklı bir kişiliğe sahip öğrenci yetiştirmek. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitime sahip çıkmaktır. Bugün, yeni binamızın dışını biz yapıyoruz, içini Suna Kıraç vizyonu ile dolduruyoruz.”

YARATICILIĞI KÖRÜKLEYECEK

Törende konuşan Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel, Koç Okulu’nun projedeki amacının öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ders ve ders dışı zamanlarını, öğrenme ve öğretme süreçlerinde onlara en fazla verimi sağlayacak, içlerindeki yaratıcılığı körükleyecek, ilham ve coşku verecek, güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamında geçirmeleri olduğunu belirtti.

2021-2022 eğitim yılında yeni lise binası, sonrasındaki etapta ise Öğrenme Merkezi/Kütüphane ve Spor Kompleksi binalarının inşaatları ile lise yerleşkesinin mimari gelişiminin tamamlanması hedefleniyor.