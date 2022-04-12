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Kobi ne demek ve açılımı nedir? Kobi neyin kısaltması

Kobi ne demek ve açılımı nedir Kobi neyin kısaltması

KOBİ ekonomi dünyasında sıklıkla kullanılan ve uygulamalar içerisinde kullanılan bir kurumdur. Kobi ne demek ve açılımı nedir? Sorusuna cevap aramak için KOBİ uygulamalarını anlayarak öğrenmek ve pratik hayatta kullanmak için uygulamak için detaylarıyla incelemek, doğru karar vermek için. KOBİ ne demek ve açılımı nedir? KOBİ neyin kısaltması tüm detayları ile derledik.

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KOBİ ekonomi göstergelerini yukarıya taşıyan şirketler grubu olarak tanımlanmaktadır. Müteşebbislerin kendi firmalarını kurmak amacıyla finansal destek hizmetleri vermektedir. 

 KOBİ Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 KOBİ finansal destek hizmetleri veren kuruluşlar olarak ifade edilmektedir. KOBİ açılımına bakılacak olursa Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler olarak tanımlanır. Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler, Ticaret hayatına yeni girmeye çalışan firmalar için kuruluşundan itibaren firmanın ayakta kalmasına kadar geçen süreç içerisinden KOSGEB kuruluşu tarafından finansal destek sağlamaktadır. Bu finansal destekler KOSGEB yönetmeliklerine göre karşılıksız veya geri ödemeli olarak 2'ye ayrılır. Karşılıksız yani hibe başlığı altında verilen destekler geri ödemesiz yapılmakla birlikte ilk 5 yılın sonunda geri ödeme vadeli destekler de bulunmaktadır. 

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 KOBİ desteklerini sağlamak için öncelikle KOSGEB genel merkeze başvuru yapılmalı sonrasında açılan eğitimlere katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitim sonunda talep edenlerin kuracakları işlere uygun bir proje istenmekte ve proje sunumundan sonra gerekli finansal destek sağlanmaktadır. 

 KOBİ Neyin Kısaltması 

 Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler finansal destek sağlayan birimlerin kısaltması olarak KOBİ ifadesi kullanılmaktadır. KOSGEB ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan KOBİ desteği sağlayan genel merkez olarak işlev görmektedir.

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