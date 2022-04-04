Kobay Nedir, Ne Anlama Gelir? Kobay Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Kobay bir konuda ispat edilmesi gereken bilgi ve uygulamaların sınanması amacıyla bulunan araç olarak da bilinmektedir.

Kobay Nedir? Ne Anlama Gelir?

Kobay kelimesi halk dilinde de kullanılan bir konuda deney amaçlı kullanılan insan veya hayvan yahut canlılar anlamına gelmektedir. Bir aracın kobay olabilmesi için üzerinde doğruluğu sınama işlemi yapılmalı ve bu işlemlerin amacı da genele fayda amacı gütmektedir.

Kobay kelimesi bir araştırmada canlı organizma kullanılması gereken yerlerde fayda sağlamak amacıyla feda edilen bir canlı olarak da kullanılmaktadır. Bir canlının kobay olabilmesi için araştırma için gerekli tüm özelliklere sahip olması ve araştırmanın gidişatında bilgi edinmeyi sağlaması gerekmektedir. Kobay genellikle hayvanlar arasından seçilmektedir.

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Türk Dil Kurumuna Göre Kobay Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre kobay kelimesi deney veya araştırma amaçlı kullanılan küçük kemirgen hayvan olarak bilinmektedir. Kobay kelimesinin diğer bir anlamı ise deney konusu olarak bilinmektedir.

Kobay kelimesi halk arasında deney için üzerinde belirli şartlar doğrultusunda inceleme yapılan hayvan olarak bilinmektedir.

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