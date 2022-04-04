Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kobay Nedir, Ne Anlama Gelir? Kobay Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kobay Nedir, Ne Anlama Gelir Kobay Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bilimsel deneyler için kullanılan kobay kelime günümüzde oldukça fazla kullanılan bir kelime haline gelmektedir. Kobay kelimesi deney hayvanları için kullanılan bir kelime olmasının yanında bazı insanların ilaç deneylerinde kullanılmasına da kobay olmak şeklinde kullanılmaktadır. Kobay nedir be anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre kobay kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Kobay bir konuda ispat edilmesi gereken bilgi ve uygulamaların sınanması amacıyla bulunan araç olarak da bilinmektedir. 

 Kobay Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 Kobay kelimesi halk dilinde de kullanılan bir konuda deney amaçlı kullanılan insan veya hayvan yahut canlılar anlamına gelmektedir. Bir aracın kobay olabilmesi için üzerinde doğruluğu sınama işlemi yapılmalı ve bu işlemlerin amacı da genele fayda amacı gütmektedir. 

 Kobay kelimesi bir araştırmada canlı organizma kullanılması gereken yerlerde fayda sağlamak amacıyla feda edilen bir canlı olarak da kullanılmaktadır. Bir canlının kobay olabilmesi için araştırma için gerekli tüm özelliklere sahip olması ve araştırmanın gidişatında bilgi edinmeyi sağlaması gerekmektedir. Kobay genellikle hayvanlar arasından seçilmektedir. 

Haberin Devamı

 Türk Dil Kurumuna Göre Kobay Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre kobay kelimesi deney veya araştırma amaçlı kullanılan küçük kemirgen hayvan olarak bilinmektedir. Kobay kelimesinin diğer bir anlamı ise deney konusu olarak bilinmektedir. 

 Kobay kelimesi halk arasında deney için üzerinde belirli şartlar doğrultusunda inceleme yapılan hayvan olarak bilinmektedir.

 ​​​​​​

 ​​​​​

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF