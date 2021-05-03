Koala Ne Yer? Koalalar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Koalalar ne kadar çok yeseler de oldukça az su içerler. Bir günde içmeleri gereken su miktarı ortalama 80 mililitredir. Ancak 100 mililitreden fazla su içmezler.

Koala Ne Yer?

Koalalar gün içinde bir kilogram yaprak yiyebilirler. Otobur oldukları için başta okaliptüs olmak üzere pek çok ağacın yapraklarını yerler. Mideleri ve vücutlarında bulunan bağışıklık sayesinde zehirli otları sindirebilirler. Ancak her zehirli otu sindirecek kadar güçlü değildir.

Koalalar nadir olarak çalı yapraklarını yerler. Ancak okaliptüs yaprakları onlar için daha lezzetlidir. Okaliptüs bulamadıkları zaman diğer ağaçların yapraklarını yerler. Beslenme düzenlerinde yaşanan değişiklikler uyku düzenleri üzerinde etkilidir. Okaliptüs yapraklarını sindirmek zor olduğu için günün büyük kısmında uykuya ihtiyaç duyarlar.

Koalalar besin bulmak için uzaklara gitmezler. Hareket etmeyi sevmedikleri ve günde en az 17 saat uyudukları için yaşadıkları ağaçtaki yaprakları yerler. Ortalama olarak bir öğünde 400 gram okaliptüs yapraklarını tüketirler.

Koalalar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Bu canlılar içi bağışıklık sisteminin güçlü olması oldukça önemlidir. Bu bağlamda, yavru koalalar doğduktan sonra bir süre ebeveynlerinin dışkısıyla beslenir. İnsanlar için hoş olmayan bir durum olsa da koalaların yaşamında dışkıyla beslenmek hayati önem taşır.

Yavru koalalar dışkıyla beraber anne sütü de tüketir. Memeli hayvanların keseli grubunda yer alan koalalar bir yıl sonra anne sütünü bırakırlar. Ardından türündeki diğer canlılar gibi yaprak yemeye başlarlar.

Dişi koalalarda bulunan özelliklerden biri hiç su içmeden yaşayabilmeleridir. Vücutları için gereken suyu yapraklardan alırlar. Ancak erkekler daha fazla suya ihtiyaç duydukları için zaman zaman içmeleri gerekir.

Koalaların en sevdiği besinler okaliptüs yapraklarıdır. Beslenmeleri, çevrelerinde yaşadığı ağaçlara bağlı olarak gerçekleşir. Yalnız yaşamayı seven hayvanlar oldukları için çevrelerinde bulunan ağaçlar onlar için yeterlidir. Bir koala ne kadar iri ve güçlüyse sahip olduğu ağaç sayısı o kadar yükselir.