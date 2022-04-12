Koah ne demek ve açılımı nedir? Koah neyin kısaltması

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KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak bilinen bir hastalıktır. Çabuk ilerlemesine rağmen tedavisi bulunan bir akciğer hastalığı olan KOAH için erken teşhis oldukça önemlidir.

KOAH Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Kelimelerin açılımları birçok kişi tarafından merak edilir. Herhangi bir yerde KOAH yazısı gören kişiler bunun ne anlama geldiğini merak ederek araştırma yapmaktadır. KOAH bir tıp terimi olarak bilinmektedir. KOAH açılımı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığıdır ve baş harflerinden bir kısaltması oluşturulmuştur.

KOAH bir tıp terimi olarak karşımıza çıkmaktadır ve bir akciğer hastalığıdır. Solunum yollarındaki daralma ve nefes darlığı olarak bilinen KOAH tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. KOAH tedavisinde de çoğu hastalıkta olduğu gibi tedavi mümkündür ve erken teşhis önemlidir. Kelimelerin anlamlarının bilinmesi doğru anlaşılması için önem teşkil etmektedir. Bu nedenle KOAH ne olduğu birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

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KOAH Neyin Kısaltması?

KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının kısaltması olarak bilinmektedir. Bir akciğer rahatsızlığı olan KOAH tedavisi mümkün olan bir akciğer hastalığıdır. Birçok kişi KOAH ne olduğunu ve açılımını merak etmektedir.