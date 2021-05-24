Koagülasyon nedir? Kimya ve tıpta koagülasyon tanımı

Koagülasyon kelime anlamı olarak pıhtılaşma demektir. Bu terim tıp ile kimyada sıklıkla kullanılır. Bu nedenle de bu bilim dalları ile uğraşan kişiler tarafından bilinmesi oldukça önemlidir.

Koagülasyon Nedir?

Koagülasyon, pıhtılaşma olarak bilinmektedir. Kan içerisinde çekirdeksiz ve oldukça küçük olan kan pulcukları bulunmaktadır. Kan pulcukları hava ile temas ettiği zaman tortu haline gelir. Bu da pıhtılaşma olarak ifade edilir.

Kanın vücut dışına çıktığı zaman pıhtılaşmaması hemofili olarak isimlendirilir. Bu bir hastalıktır. Bu hastalık insanlarda kötü sonuçlara sebep olabilmektedir. Hemofili hastalığı genetik olarak insanlara aktarılan bir hastalıktır. Ancak kanın damarda pıhtılaşması durumu kişilerin ölümüne bile sebebiyet verebilmektedir.

Koagülasyon terimi çevre mühendisliğinde de sık sık kullanılır. Bu terim çevre mühendisliğinde kimyasal yumaklaştırma olarak isimlendirilmektedir. Su içerisinde bulunan ve çökelemeyen katı maddeler farklı kimyasallar yardımı ile çökebilir hale getirilmektedir.

Kimya ve Tıpta Koagülasyon Tanımı

Koagülasyon pıhtılaşma ismi ile de bilinir. Bu terim tıp alanında kanaın pıhtılaşması anlamı ile kullanılmaktadır. Kanın pıhtılaşma mekanizması oldukça karmaşık olan bir mekanizmadır. Hemostaz yani kanama olması durumunda kanamanın durması için koagülasyon olması gerekmektedir.

Koagülasyon sıvı halden, pelte yani jelatinöz durumuna geçiş olarak da ifade edilebilir. Damarların yaralanması durumunda kanın hava ile teması sonucu bir takım tepkimeler meydana gelir ve bunun sonucunda kanın pıhtılaşması görülür.

Birincil Hemostaz durumunda kanayan bölgede öncelikle trombosit tıkacı meydana gelmektedir. Oluşan trombositler Von Willebrand Faktörü sayesinde damarlarda tip-IV kollajene yapışır ve burada bir köprü oluşturulmuş olur. Sonrasında ise trombositler küme haline gelirler.

İkincil hemostaz, faktör XIII, fibrin monomerlerin, fibrin polimere dönüşmesini sağlamaktadır. Bu durumda oluşan pıhtılar stabil hale gelir. Bu da insolublefibrin olarak isimlendirilmektedir. Bu şekilde fibrin oluşumu ikincil hemostaz olarak adlandırılır. İkincil hemostaz meydana gelmesi, plazma koagülasyon faktörleri ile fosfolipid yüzeye ve de kalsiyuma bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu şekilde kanın pıhtılaşma işlemi gerçekleşir.