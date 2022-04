Know 2. Ve 3. Hali Nedir? Know Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede cümle kalıpları kurarken değerlendirilen kelimelerin farklı halleri bulunmaktadır. Bu haller aynı zamanda okunuş ve yazılışı üzerinden değişkenlik gösterir. Belirtilen durum ile beraber gramere bağlı olarak farklı biçimlerde kelimeler ele alınır.

Know 2. ve 3. Hali Nedir?

Türkçe üzerinden bakıldığında anlamı ‘bilmek’ olan know kelimesi, 2. ve 3. halleri üzerinden değişik biçimlerde ele alınmaktadır.

Know 2. hali: Knew

Know 3. hali: Known

Bu şekilde yukarıdaki halleri ile beraber 2. ve 3. yapı üzerinden ele alınır. Böylece İngilizce dilbilgisi ve gramer kapsamında cümle içerisinde farklı amaçlara altında kullanılır.

Know Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Know kelimesi üzerinden alınacak cümleler ile beraber 2. ve 3. hali daha kolay anlaşılabilir.

Haberin Devamı

‘I knew that I was going to beat you.’’

Yukarıda verilen örnek kelimenin 2. hali olarak öne çıkmaktadır.

‘’She has known all of the steps of the competition so far’’

Bu şekilde yukarıda verilen cümle üzerinden ise üçüncü hali ile beraber kullanılabilir. Tabii burada kullanılan halleri kapsamında gramer üzerinden dikkat edilmesi önemli bir yer taşır.